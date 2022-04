Il protagonista

Per una volta sulla copertina non finisce Ja Morant (comunque determinante nel clutch time) bensì un monumentale Desmond Bane con i suoi 23 punti (9/15 dal campo, +22 di plus/minus, 5/9 da oltre l'arco) e un'efficienza chirurgica sul parquet. Orchestra intonatissima anziché no i Memphis Grizzlies di coach Taylor Jenkins.

Il momento decisivo

È la giocata che sposta definitivamente le sorti del match verso il Tennessee. Scarico illuminante di Ja Morant per la tripla di Tyus Jones sul punteggio di 103-102 per i Grizzlies con un solo minuto da giocare. +4 e Wolves incapaci di riprendersi, per uno strano gioco del destino mandati a casa dall'hometown kid Tyus Jones da Burnsville, Minnesota, ex Wolves ovviamente. Che bella l'NBA!

La statistica

I suoi Minnesota Timberwolves sono ufficialmente eliminati dai playoff, ma quello che ha fatto Anthony Edwards non si può cancellare. Ultimo a mollare, il 2001 prodotto della University of Georgia ha scritto 30 punti in gara-6. Nessun Under 21 aveva mai fatto meglio di Ant-man in una serie playoff, nel complesso. Il futuro è suo.

La sorpresa

Parlavamo di orchestra intonata: e allora fari puntati sul 25enne Brandon Clarke dal college di Gonzaga, giocatore "di sistema" per coach Jenkins. In gara-6 il #15 si è fatto trovare pronto mettendo a referto 17 punti, 11 rimbalzi e 5 assist... Niente male! E non dite che non ve lo avevamo detto!

La curiosità dentro o fuori dal campo

Frattura all'osso attorno all'occhio destro e lieve trauma cranico: Joel Embiid fuori a tempo indeterminato dalla bagarre playoff 2022. Tegola indicibile per i Philadelphia 76ers che da lunedì notte (orario italiano) se la dovranno vedere con i temibili Miami Heat nella semifinale di Eastern Conference. Al momento non c'è una data per il ritorno, nè una "tabella di marcia" per la gestione dell'infortunio. Attendiamo comunicazioni ufficiali dalle PR di Phila.

