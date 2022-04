Sono a un passo dal chiudere la serie i Milwaukee Bucks, che espugnano il campo dei Chicago Bulls per 95-119 e si portano sul 3-1 nella sfida. Match sempre in mano a Milwaukee che cresce quarto dopo quarto grazie al solito Giannis Antetokounmpo, che chiude con 32 punti e 17 rimbalzi. Ma con lui danno spettacolo Jrue Holiday (26 punti) e Grayson Allen che ne fa 27. A Chicago, invece, non bastano i 24 punti e 13 assist di Zach LaVine, i 23 di DeRozan e i 20 di Patrick Williams.

Restano vivi i Denver Nuggets, che battono i Golden State Warriors 126-121 che non chiudono la serie ma sono 3-1. I Nuggets erano obbligati a vincere, ma rischiano la beffa nel finale, dove dopo aver guidato quasi tutta la partita vedono il sorpasso Warriors. Ma il colpo di coda nel finale, con la tripla di Barton a chiudere il discorso, li manda a gara 5. A GSW non bastano i 33 punti di Steph Curry, battuto da Nikola Jokic che chiude con 37 punti.

Miami Heat a un passo dal successo dopo la vittoria sugli Atlanta Hawks per 110-86 che vale il 3-1 nella serie. Vittoria netta e che nasce in difesa, dove gli Heat annullano Trae Young (solo 9 punti per lui) e mandano i soli De’Andre Hunter (24) e John Collins (11) in doppia cifra. Match in equilibrio quasi per un tempo, poi Miami cambia ritmo con Jimmy Butler (36 punti, 10 rimbalzi) e la chiude. A proposito di rimbalzi, in una serata no di squadra il migliore per Atlanta è stato Danilo Gallinari con 7 rimbalzi, ma anche solo 9 punti.

Dovevano essere la cenerentola dei playoff e, invece, i New Orleans Pelicans manderanno i favoriti Phoenix Suns almeno a gara 6, dopo aver vinto 118-103 e pareggiato la serie sul 2-2. Ai Suns manca Devin Booker, è vero, ma i Pelicans hanno un indemoniato Brandon Ingram che chiude con 30 punti, ma soprattutto ne segna 16 nel terzo quarto, quando New Orleans scappa via e vince. Decisivo anche Jonas Valanciunas, che chiude la sua partita con 26 punti e 15 rimbalzi.

Quadro Playoff

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 95-119 (1-3)

Denver Nuggets – Golden State Warriors 126-121 (1-3)

Atlanta Hawks – Miami Heat 86-110 (1-3)

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 118-103 (2-2)

