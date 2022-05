Buona la prima per Miami. Nella notte italiana i ragazzi di coach Erik Spoelstra hanno sconfitto tra le mura amiche Boston (privo di Marcus Smart e Al Horford) per 118-107 e hanno conquistato il primo punto nella serie valida per la finale di Eastern Conference. Si tornerà in campo giovedì notte per gara-2, sempre in casa degli Heat e sempre con la palla a due alle ore 2:30.

Ad

MIAMI HEAT – BOSTON CELTICS 118-107 (25-28, 29-34, 39-14, 25-31)

NBA Heat-Celtics e Warriors-Mavericks: chi andrà alle Finals? UN GIORNO FA

Dopo un inizio favorevole agli ospiti, in cui Tatum e Williams III regalano spettacolo, gli Heat rispondono e si riportano in partita grazie soprattutto alla coppia Butler-Herro (25-28). In apertura di secondo periodo Miami riesca anche a portarsi sul -2, poi i Celtics alzano il loro livello e con le giocate di Pritchard e Tatum prendono un bel margine prima dell’intervallo (54-62).

Al rientro dagli spogliatoi si nota subito il cambio di ritmo della squadra di casa: Butler diventa sempre più cinico e Strus aiuta con i suoi cinque punti. La conseguenza è prima il sorpasso e poi addirittura il +12 per i padroni di casa (76-64). Boston prova a reagire con Williams III e Tatum (76-73), ma gli Heat rispondono subito riallungando con un ottimo Vincent e il solito Butler (93-76). Gli ultimi dodici minuti sono poi di puro controllo per la compagine della Florida. Nonostante i punti di uno scatenato Brown, Miami riesce infatti a tenere sempre a distanza gli avversari fino a chiudere con il punteggio di 118-107.

A fine partita il migliore in casa Heat è ovviamente Jimmy Butler con i suoi 41 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, ma sono importanti anche i 18 punti di Tyler Herro e i 17 di Gabi Vincent. Tra le fila dei Celtics sono invece ininfluenti i 29 punti di Jayson Tatum, i 24 e 10 rimbalzi di Jaylen Brown e i 18 a testa di Robert Williams III e Payton Pritchard.

60 talenti per un solo grande sogno: Roma ospita il Junior NBA Elite Camp

NBA Follia Rondo: minaccia di uccidere l’ex compagna durante un litigio UN GIORNO FA