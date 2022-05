Il protagonista

Dopo un primo tempo col silenziatore nell'intervallo lungo Chris Paul ha indossato il mantello da Point God trascinando i suoi Phoenix Suns - ben assistito, in questo, da "Robin" Booker - alla vittoria in gara-2 contro i Dallas Mavericks. Lo avevamo già detto che CP3 è un uomo in missione in questi Playoff? Sì, nevvero!?

Il momento decisivo

Cameron Johnson non si sa come (non lo sa nemmeno il diretto interessato, supponiamo) borseggia la palla a spicchi a Luka Doncic, Chris Paul conduce il contropiede alzando l'alley-hoop per la schiacciata all'ultimo piano (ma come diavolo avrà fatto?) di Mikael Bridges. Sequenza irreale anziché no, guardate qui l'azione che mette in ghiaccio il match per la franchigia dell'Arizona!

La statistica

52-19 il computo totale del contributo dal "pino" a favore dei Miami Heat, opposti in gara-2 contro i Philadelphia 76ers orfani ancora una volta di Joel Embiid. Decisamente la chiave del match....

La sorpresa

È improprio parlare di sorpresa in senso assoluto, ma di certo Tyrese Maxey non smette di stupire e ancora una volta quando la posta in palio sale il 21enne texano fa la voce grossa. È lui la nota lieta in casa Phila, l'unica nella pesante sconfitta contro gli Heat.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Non siamo abituati a vedere Luka Doncic perdere completamente la testa. Succede nella fase incandescente di gara-2 contro i Suns quando un fan lo provoca e lo sloveno deve essere trattenuto mentre abbozza il tentativo di farsi giustizia da solo.

