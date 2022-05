Il protagonista

Ad

Jaylen Brown ha eruttato contro i Milwaukee Bucks in gara-2 della semi di Eastern Conference con una performance extra lusso contraddistinta da 30 punti+5 rimbalzi+6 assist: spiritato il #7 dei Boston Celtics soprattutto nel primo, devastante, tempo della franchigia di casa al TD Garden intenta a scavare un fossato irraggiungibile per i ragazzi del Wisconsin. L'azione-cartolina ve la postiamo qui, promuovendo inoltre un minuto di silenzio per le caviglie del malcapitato Grayson Allen...

NBA Bucks e Warriors vincono in trasferta e vanno sull'1-0 02/05/2022 A 05:22

Il momento decisivo

La giocata, l'ennesima, di Ja Morant, giocatore per cui ormai abbiamo strappato lo Zanichelli senza più trovare alcun aggettivo utile alla causa. A 4 minuti e 16 secondi dal termine della tiratissima gara-2 contro i Golden State Warriors di Steph Curry il folletto da Murray State autografa 15 punti di fila, a comporre un totale di 47, sì, Quarantesette. Compresa, appunto, la giocata della notte a irretire un inerme Jordan Poole. Pianeta Ja Morant: abitanti uno... Lui!

La statistica

Dopo i 47 punti messi a referto contro Golden State non stupisce che Ja Morant entri in un ristrettissimo club di fenomeni, ancora una volta! In questo caso a fargli compagnia ci sono LeBron James e Kobe Bryant, non proprio due figuranti del Gioco...

La sorpresa

La palma di Re per una notte la assegniamo stavolta all'ala grande dei Boston Celtics Grant Williams, autore di una sontuosa performance al tiro contro i Milwaukee Bucks. Questa la linea statistica del #12 verde: 7/14 dal campo, 6/9 da oltre l'arco, +22 di plus-minus. Scontata e stra meritata l'ovazione del TD Garden per il 23enne nativo di Houston decisamente migliorato rispetto allo scorso anno.

La curiosità dentro o fuori dal campo

La porcata della notte - passateci il termine, ci rifiutiamo di utilizzare le virgolette - la firma Dillon Brooks, spaccando il gomito a Gary Payton II con un intervento folle e ingiustificabile a frenare la corsa a canestro del giocatore dei Warriors. Dovrebbe, senza mezzi termini, venire squalificato per la stagione. The Glove junior, peraltro, era fortemente indiziato di essere un fattore nella serie, in contenimento su Ja Morant. Il commissioner Adam Silver faccia qualcosa, subito...

Questo il sacrosanto commento di coach Steve Kerr a fine partita...

NBA Playoff, Play-In, Lotteria: i verdetti della stagione 2021-22 11/04/2022 A 13:54