Il protagonista

Non ci crederete mai, ma la nostra scelta va a... Steph Curry! Banali eh? Ce ne faremo una ragione! 31 punti, 5 rimbalzi, 11 assist, 5/10 dalla linea dei tre punti: semplicemente inarrestabile, semplicemente inarrestabili i Golden State Warriors che volano sul 3-0 nella serie di finale a Ovest contro i Mavs!

Il momento decisivo

Momento decisivo al contempo punto esclamativo della vittoria Dubs contro i Dallas Mavericks: la schiacciatona dell'All Star Andrew Wiggins è da godere da ogni angolazione! Ah, il giocatore "posterizzato" sarebbe un certo Luka Doncic eh...

La statistica

Oggi puntiamo i fari sul plus/minus, statistica in cui Steph Curry e Andrew Wiggins stanno dominando. Il che la dice lunga sull'effettivo impatto dei due violini di Golden State... Intonatissimi sul parquet!

La sorpresa

0/10 dal campo, 0/7 dalla linea dei tre punti: sorpresa in negativo, in questo caso, per lo specialista da oltre l'arco dei Dallas Mavericks Reggie Bullock. Nottataccia per l'ex New York Knicks, incapace di prendere ritmo sul campo!

La curiosità dentro o fuori dal campo

Il video più bello della nottata, senza dubbio alcuno. L'arrivo di Chuck a cavallo all'American Airlines Center con tanto di cappello da cowboy è una cartolina assolutamente degna di nota...

