Nel primo match di questi playoff Utah vince in trasferta contro Dallas. Dopo un primo quarto concluso con il punteggio di 23-20 per la squadra di casa, i Jazz alzano il ritmo nei due periodi centrali e a dieci minuti dalla fine il punteggio dice 65-73. I Mavericks (privi di Doncic) provano a rispondere, ma gli ospiti non concedono nulla e conquistano la prima vittoria nella serie. A fine partita il migliore in campo è uno scatenato Donovan Mitchell con i suoi 32 punti. In casa Utah è molto buona anche la prova di Bogdan Bogdanovic (26), mentre tra le fila di Dallas non sono abbastanza i 24 di Jalen Brunson e i 22 di Spencer Dinwiddie.

Grande successo in trasferta anche per Minnesota, che supera Memphis per 117-130. Gli ospiti partono subito forte chiudendo il primo quarto sul 33-41. I Grizzlies reagiscono recuperando parte dello svantaggio nella seconda frazione e poi agguantano il pareggio nel corso della terza frazione (79-79). Arrivati a questo punto, i Timberwolves alzano nuovamente il livello di gioco e minuto dopo minuto ampliano sempre più il loro vantaggio fino al +13 conclusivo. Fondamentali per Minnesota i 36 punti di un grandissimo Anthony Edwards e i 29 di Karl-Anthony Towns (a cui si aggiungono anche i 13 rimbalzi). Ai padroni di casa non bastano invece i 32 punti e gli 8 assist di Ja Morant e i 24 punti di Dillon Brooks.

Philadelphia annienta Toronto (131-111) e si porta subito avanti nella serie. I ragazzi di Doc Rivers cominciano fortissimo e prendono subito il largo nel primo tempo grazie a due quarti di altissimo livello (69-51). Al rientro dall’intervallo i Raptors non riescono a cambiare ritmo e i 76ers gestiscono agilmente il risultato fino alla fine. Philadelphia termina la partita con ben quattro giocatori con 19 o più punti a referto (Tyrese Maxey il migliore con addirittura 38, ma è strepitosa anche la doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi di Joel Embiid). In casa Toronto sono buone, seppur inutili, le prove di Pascal Siakam (24 punti e 7 assist) e OG Anunoby (20).

Nell’ultimo match della notte arriva il successo tra le mura amiche di Golden State contro Denver per 123-107. I Warriors prendono il largo nella seconda e terza frazione con un parziale totale di 64-43. Negli ultimi dieci minuti i Nuggets provano ad accorciare la distanza tra le due squadre, ma la squadra di Steve Kerr è attenta e chiude i conti con un netto +16. Decisivi ai fini del risultato i 30 punti di Jordan Poole, i 19 di Klay Thompson e i 16 a testa di Andrew Wiggins e Steph Curry (dalla panchina). Tra le fila dei Nuggets non servono invece a nulla i 25 punti e 10 rimbalzi di Nikola Jokic e i 24 di Will Barton.

I risultati

Dallas Mavericks – Utah Jazz 93-99

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 117-130

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 131-111

Golden State Warriors – Denver Nuggets 123-107

