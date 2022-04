Sono tre le partite disputate questa notte per i playoff NBA 2022, dove non sono mancate le emozioni insieme a qualche risultato a sorpresa. Andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto stanotte oltreoceano.

Nel primo match in programma i Boston Celtics battono al Barclays Center i Brooklyn Nets per 112-116 e si aggiudicano così la serie sul 4-0 passando al turno successivo. Gli ospiti mettono subito la testa avanti dopo il primo quarto (26-30, toccando anche il +9), mantenendo poi la leadership anche nella seconda frazione (50-58). I Nets non riescono a tenere il passo dei Celtics, che sfondano la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto chiuso sul +12 (78-90). Nell’ultima frazione i padroni di casa tentano il tutto per tutto, avviando una rimonta furibonda che li porta fino al -1 (108-109). Boston però non si scompone, mantendo un margine minimo di sicurezza che gli consente di aggiudicarsi il match e chiudere quindi da imbattuta la prima serie playoff. Jason Tatum piazza 29 punti, insieme alla doppia doppia di Marcus Smart con 20 punti ed 11 assist. Per i Nets, invece, 39 punti e 9 assist di Kevin Durant e 23 punti di Seth Curry. Non è sceso in campo, invece, l’atteso Ben Simmons (l’ex 76ers doveva debuttare questa notte con la canotta la canotta di Brooklyn).

Colpo esterno dei Toronto Raptors, che sconfiggono a domicilio i Philadelphia 76ers per 88-103 in gara-5 ed accorciano così nella serie (76ers in vantaggio 3-2). Dopo un primo quarto equilibrato (27-29), gli ospiti mettono la freccia nella seconda frazione andando sul +13 (41-54, parziale di 14-25). Nella ripresa Toronto riesce a gestire il vantaggio accumulato, con i padroni di casa che non riescono ad avvicinarsi quel che basta per impensierire i canadesi che vanno a vincere con ben quindici punti di scarto. Doppia doppia per Pascal Siakam (23 punti e 10 rimbalzi) nelle fila dei Raptors, mentre per i 76ers il miglior realizzatore è Joel Embiid con 20 punti ed 11 rimbalzi.

Nell’unica partita dei playoff di questa notte per la Western Conferencei Dallas Mavericks prevalgono sugli Utah Jazz per 102-77. I texani conducono così la serie per 3-2, con la possibilità di chiudere la serie nella prossima gara-6 in programma a Salt Lake City. I padroni di casa indirizzano la partita sui binari giusti fin dal primo quarto (24-18), dilagando poi nella frazione successiva e toccando anche il +20 (52-32): all’intervallo lungo Dallas conduce per 52-36. Nella ripresa i Mavericks non alzano il piede dall’acceleratore e continuano a spingere, aggiornando il massimo vantaggio a +33 (81-48) e chiudendo la terza frazione sul 81-55. Nell’ultimo quarto la compagine del Texas gestisce l’enorme margine accumulato, con Utah che prova a rendere meno pesante il passivo: finisce 102-77 per Dallas, che si vince gara-5 e si presenta alla prossima partita col vantaggio nella serie per 3-2. Prestazione monstre di Luka Doncic con 33 punti e 13 rimbalzi, insieme ai 24 punti di un formidabile Jalen Brunson. Per i Jazz, invece, 20 punti di Jordan Clarkson e doppia doppia di Rudy Gobert con 17 punti ed 11 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (25 APRILE)

Brooklyn Nets-Boston Celtics* 112-116 (Boston vince la serie per 4-0)

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 88-103 (Philadelphia conduce la serie per 3-2)

Dallas Mavericks-Utah Jazz 102-77 (Dallas conduce la serie per 3-2)

