Si sono aperte le altre due serie di semifinale di conference dei play-off NBA 2022. Vittorie casalinghe in gara-1 per i Miami Heat ed i Phoenix Suns, che hanno fatto valere il fattore campo rispettivamente contro i Philadelphia 76ers ed i Dallas Mavericks.

Con un secondo tempo da 56-41 Miami si prende il vantaggio nella serie contro Philadelphia. Finisce 106-92 per gli Heat, con i Sixers che hanno pagato certamente l’assenza della loro stella Joel Embiid, che potrebbe rientrare solamente in gara-3. Gli ospiti sono rimasti in partita fino all’intervallo, chiudendo avanti anche di un punto alla pausa lunga, ma è nel secondo tempo che Miami ha alzato il proprio livello e Philadelphia non ha saputo replicare.

Senza Embiid, a fare la voce grossa sotto i tabelloni è stato Bam Adebayo, che ha chiuso con una doppia doppia da 24 e 12 rimbalzi. Il miglior marcatore è stato Tyler Herro, uscito dalla panchina con 25 e 7 assist. Per Philadelphia ci sono i 27 di Tobias Harris, mentre James Harden chiude con 16 e 5/13 dal campo.

Anche i Phoenix Suns cominciano al meglio la loro serie di semifinale. Contro Dallas finisce 121-114 in una partita che ha visto la squadra vincitrice della Western Conference sempre al comando. All’intervallo Phoenix era avanti di 13 punti, diventati poi diciassette alla fine del terzo quarto. Negli ultimi dodici minuti Dallas ha provato la disperata rimonta, ma i Suns hanno controllato e gestito il vantaggio.

Deandre Ayton è il miglior marcatore tra i padroni di casa con 25, ma è Devin Booker il protagonista assoluto con una prestazione da 23, 9 rimbalzi ed 8 assist. A Dallas non basta un clamoroso Luka Doncic da 45 (15/30 dal campo), 12 rimbalzi ed 8 assist.

RISULTATI PLAYOFF NBA 2022 (2 MAGGIO)

Miami Heat – Philadelphia 76ers 106-92 (serie 1-0)

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 121-114 (serie 1-0)

