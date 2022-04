Nella notte appena trascorsa si sono disputati tre match e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Nel primo incontro della notte arriva il successo in extremis di Atlanta (111-110), che riapre la serie contro Miami (ora siamo 2-1 per la franchigia della Florida). Decisivi ai fini del risultato i due punti di Trae Young a poco più di cinque secondi dalla fine, che coronano un quarto parziale perfetto degli Hawks (34-25). Al termine della sfida sono 24 i punti dello stesso Young e 18 quelli di Bogdan Bogdanovic dalla panchina, mentre chiude con 11 punti in 25 minuti Danilo Gallinari. In casa Heat non servono a nulla i 24 di Tyler Herro e i 20 a testa di Jimmy Butler e Max Strus. Continua lo spettacolo dei playoff NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Nel primo incontro della notte arriva il(111-110), che riapre la serie contro Miami (ora siamo 2-1 per la franchigia della Florida).a poco più di cinque secondi dalla fine, che coronano un quarto parziale perfetto degli(34-25). Al termine della sfida sono 24 i punti dello stessoe 18 quelli didalla panchina, mentre chiude con 11 punti in 25 minutinon servono a nulla i 24 die i 20 a testa di

Milwaukee domina la trasferta di Chicago e sale 2-1 nella serie.Ai ragazzi di Mike Budenholzer bastano i primi tre quarti per prendere definitivamente il largo. Grandissime prove di Grayson Allen (22 punti), Giannis Antetokounmpo (18 punti, 7 rimbalzi e 9 assist) e Bobby Portis (18 punti e 16 rimbalzi). Tra le fila dei Bulls è invece buona, seppur ininfluente, la prestazione di Nikola Vucevic (19 punti).

Nell’ultimo match della notte Phoenix batte New Orleans fuori casa e si porta sul 2-1.Il gruppo di Monty Williams scappa via nel corso del quarto parziale e poi tiene il vantaggio fino alla conclusione. Fondamentali in casa Suns i 28 punti a testa di Chris Paul (che realizza anche 14 assist) e Deandre Ayton, mentre per i Pelicans non sono sufficienti i 34 di Brandon Ingram e i 30 di CJ McCollum.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Atlanta Hawks – Miami Heat 111-110 (Miami avanti 2-1 nella serie)

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 81-111 (Milwaukee avanti 2-1 nella serie)

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 111-114 (Phoenix avanti 2-1 nella serie)

