Nel primo match, disputato nella serata italiana di domenica 15 maggio, i Boston Celtics battono al TD Garden i campioni in carica dei Milwaukee Bucks per 109-81 aggiudicandosi gara-7. I bianco-verdi accedono così alle Finali di Conference dove andranno a sfidare i Miami Heat (gara-1 in programma mercoledì 18 Maggio alle 2:30 ora italiana). Sono gli ospiti a mettere per primi la testa davanti nel primo quarto (20-26), con i Celtics che pareggiano i conti nella seconda frazione operando il contro-sorpasso prima dell’intervallo lungo (48-43).

Nel terzo quarto la franchigia del Massachusetts prende il largo sfondando anche la doppia cifra di vantaggio: dopo 36’ il punteggio recita 79-64 in favore dei padroni di casa. Nell’ultimo quarto Boston non alza il piede all’acceleratore e continua a spingere, con i Bucks che non riescono a contenere l’attacco dei Celtics che vanno a vincere con ben ventotto punti di scarto: finisce 109-81 per Boston che elimina così i Campioni in carica, che non potranno difendere l’Anello conquistato lo scorso anno. Grant Williams trascina i suoi con 27 punti, insieme ai 23 di Jayson Tatum e ai 19 di Jaylen Brown. A Milwaukee (orfana di Khris Middleton) non è bastata la tripla doppia sfiorata da Giannis Antetokoumpo con 25 punti, 20 rimbalzi e 9 assist. Jrue Holiday chiude con 21 punti a referto, mentre Brook Lopez piazza una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi.

Nella gara-7 delle semifinali di Conference ad Ovest i Dallas Mavericks prevalgono sui Phoenix Suns per 90-123, facendo saltare il fattore campo e chiudendo la serie in proprio favore sul 4-3. Ora i texani affronteranno in Finale i Golden State Warriors di Steph Curry e Klay Thompson (gara-1 prevista giovedì 19 Maggio alle 3:00 ora italiana). Dallas mette subito la freccia dopo 12’ col vantaggio in doppia cifra (17-27), dilagando nel secondo quarto fino al +30 con cui le due squadre fanno all’intervallo lungo (27-57).

Phoenix accusa il colpo e non riesce a reagire, con i Mavericks che aumentano ancora i giri del proprio motore ed aggiornano il massimo vantaggio a +42 alla terza sirena (50-92). Ultimo quarto di pura gestione per la compagine del Texas, che può amministrare l’enorme margine accumulato nelle frazioni precedenti andando così ad esultare a fine partita: finisce 90-123, Dallas sorprende i vice-campioni in carica e vola così alle Finali di Conference ad Ovest. Luka Doncic firma una doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi, con Spencer Dinwiddie che mette a referto ben 30 punti. Per i Suns il miglior realizzatore è Cameron Johnson con 12 punti, mentre le due stelle Devin Booker e Chris Paul chiudono rispettivamente con 11 e 10 punti segnati.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (16 MAGGIO)

Boston Celtics-Milwaukee Bucks 109-81 (Boston vince la serie 4-2)

Phoenix Suns-Dallas Mavericks (Dallas vince la serie 4-2)

NBA, IL QUADRO DELLE FINALI DI CONFERENCE

EASTERN CONFERENCE, Miami Heat-Boston Celtics (gara-1, mercoledì 18 maggio ore 2:30)

WESTERN CONFERENCE, Golden State Warriors-Dallas Mavericks (gara-1, giovedì 19 maggio ore 3:00)

