Vittoria schiacciante in gara-1 per la prima testa di serie della Eastern Conference, con i Miami Heat che si sono imposti per 115-91 sugli Atlanta Hawks davanti al pubblico dell’American Airlines Arena. La squadra della Florida ha ipotecato di fatto il successo già nel primo tempo, andando negli spogliatoi sul +19 (59-40) e poi archiviando definitivamente la pratica nel terzo periodo (27-20 il parziale). Top scorer del match uno strepitoso Duncan Robinson a quota 27 punti con 8/9 da tre, mentre il migliore degli Hawks (reduci da due partite di play-in) è l’azzurro Danilo Gallinari con 17 punti e 5 rimbalzi. Prova da dimenticare per i due leader offensivi di Atlanta, Trae Young (1/12 dal campo) e Bogdan Bogdanovic (0/8), anche grazie all’ottimo lavoro della difesa dei padroni di casa.

La copertina della notte NBA se la prende però il primo atto della serie tra Boston Celtics (n.2 del seeding a Est) e Brooklyn Nets (n.7, reduce dal play-in), con i padroni di casa che hanno avuto la meglio per 115-114 al TD Garden grazie ad un buzzer beater di Jayson Tatum sulla sirena al termine di una partita splendida. La squadra di coach Ime Udoka aveva toccato anche il +15 nel corso del terzo quarto, ma uno scatenato Kyrie Irving da 39 punti (di cui 18 solo nell’ultimo periodo) è stato in grado di trascinare i suoi verso la rimonta con la tripla del +3 a 45″ dalla fine. In seguito la penetrazione vincente di Jaylen Brown (23 punti e 5 rimbalzi) ed il lay-up decisivo di Tatum allo scadere hanno regalato a Boston il punto dell’1-0. Polveri bagnate per una delle star più attese, Kevin Durant, che ha chiuso con 23 punti tirando però 9/24 dal campo.

Comincia bene il cammino dei campioni in carica Milwaukee Bucks (n.3 del tabellone a Est), che si aggiudicano gara-1 come da pronostico contro i Chicago Bulls (n.6) pur soffrendo forse più del previsto. 93-86 il punteggio conclusivo in favore dei padroni di casa, che hanno dilapidato un massimo vantaggio di 16 punti arrivando a giocarsi tutto in finale punto a punto. Zach Lavine ha infatti sbagliato la tripla del potenziale pareggio a 29 secondi dalla sirena, vedendo così sfumare la possibilità di completare una clamorosa rimonta ospite. Doppia doppia molto pesante da 27 punti e 16 rimbalzi per l’MVP delle ultime Finals Giannis Antetokounmpo, mentre in casa Bulls non sono bastati i 24 punti con 17 rimbalzi del lungo montenegrino Nikola Vucevic.

Buona la prima ad Ovest anche per i Phoenix Suns, che si presentano ai playoff con il miglior record assoluto (64-18) della lega in regular season. Chris Paul e compagni si sono aggiudicati il primo atto della serie contro i New Orleans Pelicans per 110-99, toccando anche il +23 nel corso del terzo quarto per poi subire la rimonta degli ospiti fino al -6 (87-81). Il 36enne playmaker dei Suns ha fatto però la differenza, mettendo a segno 19 dei suoi 30 punti proprio nell’ultimo periodo e consentendo alla franchigia dell’Arizona di piazzare l’allungo definitivo. Apporto importante anche da parte di Devin Booker (25 punti e 8 assist), mentre dall’altra parte non è stata sufficiente l’imponente doppia doppia da 25 punti e 18 rimbalzi del centro lituano Jonas Valanciunas oltre ai 25 punti di CJ McCollum.

