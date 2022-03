Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte italiana si sono giocate sei partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Sorride Washington, che sconfigge Detroit per 116-113 e si prende la 28ma vittoria stagionale. Per i Wizards sono decisivi gli otto giocatori in doppia cifra (Kyle Kuzma il migliore con 21), mentre ai Pistons non bastano i 26 punti di Jerami Grant e i 20 punti e 9 rimbalzi di Cade Cunningham. Boston fa il vuoto nel terzo quarto (31-13) e supera Atlanta per 107-98, conquistando così il 12° successo nelle ultime 14 partite. Il top scorer del match è uno scatenato Jayson Tatum, autore di ben 33 punti (a cui si vanno ad aggiungere gli 8 rimbalzi e i 7 assist). Agli Hawks invece non servono a nulla i 31 punti di Trae Young.

Toronto recupera ben dieci punti nel finale e batte Brooklyn per 109-108. Fondamentale Gary Trent Jr., protagonista di un finale importantissimo da 10 punti con otto tiri liberi a segno. Lo stesso Trent chiude la partita con ben 24 punti ed è il migliore dei Raptors, ma è ottima anche la prova di Scottie Barnes. In casa Nets buona, ma ininfluente, la prova di James Johnson (19 punti).

Successo esterno per i Clippers, che hanno la meglio su Houston per 100-113. Per la squadra della California è molto buona la prestazione di Ivica Zubac (22 punti e 12 rimbalzi) mentre per i Rockets non servono a nulla i 20 punti di Jalen Green. Uno strepitoso Karl-Anthony Towns trascina Minnesota al successo interno contro Golden State (129-114). Il numero 32 di casa realizza 39 punti e 9 rimbalzi e si conferma uno dei giocatori più forti della Lega. Per i Warriors ottima, ma inutile, la prova di Steph Curry (34 punti).

Nell’ultimo match di giornata arriva la vittoria esterna di Dallas, che supera per 104-109 i Lakers. Decisivo ancora una volta un Luka Doncic da 25 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Alla franchigia della California non bastano invece i 26 punti, 12 rimbalzi e 5 assist di LeBron James.

I RISULTATI DELLA NOTTE (1° MARZO)

Washington Wizards (28-33) – Detroit Pistons (15-47) 116-113

Boston Celtics (37-27) – Atlanta Hawks (29-32) 107-98

Toronto Raptors (34-27) – Brooklyn Nets (32-31) 109-108

Houston Rockets (15-46) – Los Angeles Clippers (33-31) 100-113

Minnesota Timberwolves (34-29) – Golden State Warriors (43-19) 129-114

Los Angeles Lakers (27-34) – Dallas Mavericks (37-25) 104-109

