Sono dieci le partite di una notte NBA. Si parte dalla squadra del momento, che sono assolutamente i Chicago Bulls, arrivati all’ottavo successo consecutivo dopo aver superato 102-98 gli Orlando Magic. Il solito DeMar DeRozan è il principale protagonista con 29 punti, supportato da uno Zach LaVine da 27 punti. Agli ospiti non bastano i 22 punti del rookie Franz Wagner e la doppia doppia di Wendell Carter Jr. (21 punti e 10 rimbalzi).

Un successo che permette ai Bulls di consolidare la prima posizione nella Eastern Conference e di allungare sui Brooklyn Nets, complice il terzo ko di fila della squadra di Steve Nash. Brooklyn cade in casa nettamente contro i Memphis Grizzlies per 118-104, complice un parziale da 40-26 nel terzo quarto. Ja Morant firma 36 punti e Desmond Bane ne mette a referto 29, mentre per i Nets il migliore è Kevin Durant con 26 punti a referto.

Bucks sorpresi dai Pistons, a Doncic il derby con Jokic

Cadono anche a sorpresa i Milwaukee Bucks, che perdono in casa contro Detroit per 115-106. I Pistons sono guidati dal career high di Saddiq Bey, che chiude con 34 punti, ma fondamentali sono anche i 24 punti uscendo dalla panchina di Josh Jackson. Ai Bucks non basta la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (31 punti e 10 rimbalzi) e i 29 punti di Jrue Holiday.

Passando alla Western Conference successo dei Golden State Warriors, che superano 115-108 i Miami Heat. Per una sera il protagonista principale non è Steph Curry (solo 9 punti con 3/17 dal campo e 1/10 da tre), ma un Jordan Poole da 32 punti con il 70,6% dal campo (12/17). Miami è rimasta comunque in partita fino alla fine, complici i 22 punti di Jimmy Butler, top scorer degli Heat.

La sfida tra Luka Doncic e Nikola Jokic la vince lo sloveno, visto che sono i suoi Dallas Mavericks ad imporsi sui Denver Nuggets per 103-89. L’ex Real Madrid è ovviamente il trascinatore dei Mavs con 21 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi, mentre il serbo chiude con 27 punti e 16 rimbalzi. Restando sempre ad Ovest vincono anche gli Utah Jazz con un Donovan Mitchell da 29 punti nel successo per 115-104 sui New Orleans Pelicans, a cui non bastano i 25 punti del rientrante Jonas Valanciunas.

Tripla doppia Embiid, uno Young da 56 punti e 14 assist non basta ad Atlanta

E’ stata una notte NBA di prestazioni clamorose. Si parte con Joel Embiid, che realizza una tripla doppia nel netto successo dei suoi 76ers su Houston. Finisce 133-113 con il centro camerunense, che chiude il suo match con 31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Una Philadelphia che ha avuto anche un ottimo contributo da parte del turco Furkan Korkmaz, autore di 24 punti e 11 rimbalzi.

Non basta, invece, il miglior Trae Young della carriera ad Atlanta, sconfitta 136-131 dai Portland Trail Blazers. La stella degli Hawks mette a referto il suo career high con 56 punti (supportato anche da 14 assist), ma dall’altra parte del campo l’eroe è Anfernee Simons, che realizza la sua miglior prestazione di sempre in NBA con 43 punti. Per Danilo Gallinari ci sono 7 punti, 11 rimbalzi e 4 assist in 34 minuti di utilizzo.

Le ultime vittorie sono quelle di Washington e Minnesota. I Wizards superano 124-121 gli Charlotte Hornets grazie alla coppia composta da Kyle Kuzma (36 punti e 14 rimbalzi) e Bradley Beal (35 punti); mentre i T’Wolves hanno espugnato il campo dei Los Angeles Clippers per 122-104 grazie ai 28 punti di Anthony Edwards.

