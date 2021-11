Sono sette le partite della notte NBA. Partiamo nel nostro recap dalla squadra che continua a guidare la Eastern Conference, gli Washington Wizards. Prosegue lo straordinario momento della formazione di coach Wes Unseld Jr, alla quarta vittoria consecutiva, dopo aver espugnato anche il campo degli Orlando Magic. Finisce 104-92 in un match dominato da Washington, nonostante l’assenza di Bradley Beal. Decisiva la doppia doppia di Spencer Dinwiddie (23 punti ed 11 rimbalzi) ed un Montrezl Harrell da 20 punti, 7 assist e 6 rimbalzi dalla panchina.

Restando sempre ad Est, nelle zone nobili della classifica ci sono i sorprendenti Cleveland Cavaliers, che battono anche Boston per 91-89. Ennesima rimonta subita dai Celtics (quarto quarto da 15-29) con i liberi di Darius Garland (22 punti) decisivi per il sorpasso finale e con l’errore per il pareggio di Dennis Schroder, che è stato il miglior marcatore del match con 28 punti. Tra le squadre in forma ci sono certamente i Los Angeles Clippers, alla settima vittoria consecutiva. Raggiunti i Golden State Warriors e i Phoenix Suns tra le formazioni con la striscia attiva più lunga. Tutto facile in casa contro i Minnesota Timberwolves nel 129-102 finale con 23 punti di Paul George e 21 di Reggie Jackson.

Tra i match più attesi c’era quello di Salt Lake City, dove Miami ha espugnato il campo degli Utah Jazz. Gli Heat vincono 111-105 al termine di una partita che li ha visti dominare per tre quarti, prima dell’incredibile ultimo quarto dei padroni di casa (36-16) arrivati a quattro punti dagli ospiti. Partita eccellente di Tyler Herro (27 punti), Duncan Robinson (22) e Kyle Lowry (21), mentre a Utah non bastano i 26 punti di Bojan Bogdanovic e i 25 di Jordan Clarkson.

Quarta sconfitta consecutiva dei Philadelphia 76ers, che stanno pagando a carissimo prezzo l’assenza di Joel Embiid, ancora alle prese con la positività al Covid-19. I Sixers cadono anche in casa degli Indiana Pacers per 118-113, con i padroni di casa che trovano la tripla doppia di Malcolm Brogdon (13 punti, 10 rimbalzi, 10 assist) e soprattutto 27 punti dalla panchina di Justin Holiday. A Phila non basta un Tobias Harris da 32 punti e 11 rimbalzi. Bella vittoria dei Detroit Pistons sul campo dei Toronto Raptors per 127-101 con 24 punti di Jerami Grant; mentre i New Orleans Pelicans ottengono il loro secondo successo in quattordici partite contro i Memphis Grizzlies per 112-101 grazie ai 21 punti di Nickeil Alexander-Walker.

