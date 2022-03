Nella notte italiana si sono disputate sei partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Rialzano la testa i Golden State Warriors che si impongono contro i Los Angeles Clippers per 112-97. Ospiti che durano un quarto, passato quasi tutto in vantaggio, ma poi cedono nettamente sotto i colpi di Jonathan Kuminga, che guida i GSW con 21 punti personali. Ma è un successo di squadra, con Klay Thompson e Jordan Poole che chiudono con 20 punti, mentre per Steph Curry ‘solo’ 15 punti all’attivo. Rientrano in zona playoff i Brooklyn Nets che espugnano il campo degli Charlotte Hornets per 132-121. Match dominato dai Nets, che toccano anche il +32, e che vede Kyrie Irving protagonista assoluto con 50 punti.

Ad

Vincono a valanga i Milwaukee Bucks, che superano gli Oklahoma City Thunder 142-115. Match in continua crescita per i Bucks che piano piano scappano via grazie ai 39 punti di Giannis Antetokounmpo. Vittoria esterna anche per i Cleveland Cavaliers che battono gli Indiana Pacers 127-124. Match ben più equilibrato, con i Cavs che la vincono dalla lunetta negli ultimi 15 secondi del match. Miglior marcatore Darius Garland con 41 punti e anche 13 assist.

NBA Embiid e Doncic trascinano Phila e Dallas, Jokic ancora super UN GIORNO FA

Vittoria per i Phoenix Suns che espugnano il campo degli Orlando Magic 99-102. Rischia di sprecare tutto Phoenix, che scappa via a metà match, ma nel finale deve dare un colpo di coda per vincere, con Deandre Ayton autore di 21 punti e 14 rimbalzi. Infine, successo dei Memphis Grizzlies sui New Orleans Pelicans per 132-111. Partita sempre in controllo dei Grizzlies, ma miglior marcatore in casa Pelicans, con CJ McCollum che chiude con 32 punti e 11 assist.

Punti, assist e triple doppie: i numeri più pazzi della stagione NBA

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA