Otto i match NBA andati in scena tra la sera italiana di giovedì 3 marzo e la notte appena trascorsa. Vincono i Milwaukee Bucks che superano i Miami Heat 120-119. Match deciso a 1”9 dalla sirena dal canestro di Jrue Holiday dopo un pallone rubato dal solito Giannis Antetokounmpo, che è anche il miglior marcatore dei Bucks con 28 punti e 17 rimbalzi. Doppia doppia anche per Holiday, con 25 punti e 11 assist, mentre Tyler Herro è il miglior marcatore con 30 punti.

Vittoria importante per i Philadelphia 76ers che superano i New York Knicks 123-108. Dopo un primo tempo di match Knicks i 76ers escono nella ripresa e scappano via con i 27 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid, mentre a New York non bastano i 30 punti di RJ Barrett. A sorpresa cadono in casa i Denver Nuggets che cedono 107-119 agli Oklahoma City Thunder. Non bastano a Denver i 22 punti e 16 rimbalzi di Nikola Jokic, superato come miglior marcatore dai 29 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Successo anche per i Phoenix Suns che superano i Portland Trail Blazers con un netto 120-90. Match in equilibrio fino al secondo quarto, poi i Suns scappano guidati dai 20 punti di Cameron Johnson.

Vittoria in trasferta per i Charlotte Hornets che superano i Cleveland Cavaliers 98-119. Ai Cavs non bastano i 33 punti di Darius Garland, mentre per Charlotte spiccano i 29 punti di Terry Rozier. Servono i supplementari, invece, agli Utah Jazz per espugnare il campo degli Houston Rockets per 127-132. Utah che rischia di buttare via un match dominato per quasi tutto il tempo, ma deciso solo nell’overtime, con Donovan Mitchell che chiude con 37 punti e 10 assist, cui si sommano i 27 punti e 17 rimbalzi di Rudy Gobert.

Negli ultimi due match di giornata, infine, vincono gli Indiana Pacers in casa degli Orlando Magic per 114-122, con miglior marcatore Malcolm Brogdon con 31 punti e successo netto dei New Orleans Pelicans sui Sacramento Kings per 125-95 con 33 punti di Brandon Ingram.

RISULTATI NBA 2021/2022 (3 MARZO)

Orlando Magic – Indiana Pacers 114-122

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 98-119

Philadelphia 76ers – New York Knicks 123-108

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 125-95

Milwaukee Bucks – Miami Heat 120-119

Houston Rockets – Utah Jazz 127-132

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 107-119

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 120-90

