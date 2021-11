Era un tema già noto quello che vede protagonista Shaquille O’Neal: il campione NBA aveva deciso di non mettere a disposizione dei propri figli il suo patrimonio. Secondo l’ex Orlando Magic e LA Lakers i figli – nel suo caso ben sei - “devono imparare cosa sia l’impegno e farsi strada nel mondo del lavoro con le loro gambe. Per questo sono un po’ arrabbiati con me, ma non mi capiscono. Gli dico sempre: ‘Noi non siamo ricchi, io sono ricco’”, è tornato a ribadire al podcast Earn Your Leisure.

“Devono ottenere una laurea o un diploma superiore o, se vogliono che investa in una delle loro attività, non potranno fare altro che farmi una presentazione a tutti gli effetti. Devono vendermela. Questo è qualcosa che ho chiarito molto bene, non darò loro neanche un soldo solo perché sono i miei figli” ha continuato durante l’intervista.

O’Neal vanta di un patrimonio vicino al mezzo miliardo di dollari, guadagnato nel corso della sua vita da sportivo: “Sanno che questa è l’unica regola: che studino. Non mi interessa se giocano a basket” ha aggiunto, senza il timore di abbandonare a se stessi i quattro figli avuti dall’ex moglie Shaunie e altri due risalenti ad una precedente relazione. Una dura lezione di vita, insomma, sicuramente fuori moda visti i tempi che corrono.

