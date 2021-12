Nella notte italiana di NBA si sono giocate ben 10 partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Inizio scoppiettante con la vittoria di Philadelphia all’overtime per 124-127 contro Charlotte. A dominare la scena è Joel Embiid che segna i punti del pareggio nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari e trascina poi i suoi nell’extra-time, chiudendo con 43 punti, 15 rimbalzi e 7 assist totali. Per gli Hornets, invece, non sono sufficienti i 35 punti di Kelly Oubre Jr.A Detroit va in scena la sfida tra due delle squadre meno in forma del momento (entrambe reduci da 8 sconfitte consecutive). La spunta Oklahoma che rimonta 18 punti di svantaggio grazie ad un parziale di 42-22 nell’ultimo quarto. Nel 103-114 finale i protagonisti sono Shai Gilgeous-Alexander (30 pt, 13 ast) e Luguentz Dort (28 pt).

La nottata prosegue con il match tra Indiana e Washington, vinto dai padroni di casa senza troppe difficoltà con il risultato finale di 116-110. A guidare i Pacers è Domantas Sabonis, che mette a referto 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, rendendo dunque inutili per i Wizards i 34 punti di Bradley Beal.Vittoria agevole anche per Memphis che, nonostante l’assenza di Ja Morant,batte a sorpresa Miami per 90-105. Per i Grizzlies è fondamentale l’apporto di tutto il quintetto iniziale, tra cui spicca la doppia doppia di Steven Adams (17 pt, 16 rim). Il migliore per gli Heat è, invece, Herro che termina con 24 punti entrando dalla panchina.

Continua la corsa di Chicago (quarta vittoria consecutiva) che supera i Nuggets con il punteggio finale di 109-97. A trascinare i Bulls è Zach LaVine (32 pt, 8 ast), sostenuto anche dalle buone prove di Lonzo Ball e Nikola Vucevic (entrambi in doppia doppia con 20 pt e 10 rim), mentre per Denver sono ininfluenti le prestazioni di Nikola Jokic (17 pt, 15 ast, 12 rim) e Jeff Green (14 pt, 13 rim). Vittoria sudata, invece, per Milwaukee che, dopo un parziale a sfavore di 9-0 a inizio quarto periodo, riesce poi a riprendere il largo battendo per 112-104 Cleveland. I migliori per i Bucks sono i soliti Giannis Antetokounmpo (27 pt, 12 rim) e KhrisMiddleton (21 pt, 8 ast). Nei Cavaliers buona prova invece per Jarrett Allen che termina il suo match con 25 punti e 9 rimbalzi.

Arriva la settima caduta casalinga per Minnesota che non può nulla contro la grande serata nel tiro da tre di Atlanta (record di franchigia con 25 triple segnate su 49 tentativi) ed esce sconfitta per 110-121. Per gli Hawks i migliori sono Trae Young (29 pt, 11 ast), Timothe Luwawu-Cabarrot (23 pt) e il nostro Danilo Gallinari, che mette a referto 20 punti (con 4 su 6 da 3pt), 5 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti di gioco, mentre per i Timberwolves non bastano i 31 punti e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. A Phoenix i padroni di casa tornano alla vittoria dopo lo stop contro Golden State, superando San Antonio per 108-104. A caricarsi la squadra sulle spalle, soprattutto nei minuti cruciali nel match, è Chris Paul che, a fine partita, fa registrare 21 punti e 10 assist.

Nei match delle 04:00 italiane, arriva la vittoria anche fin troppo facile per i Warriors che, nonostante una partenza a rilento (5-14 il parziale dopo 5 minuti di gara), schiantano Orlando per 126-95. I top scorers di serata sono il solito Steph Curry (31 pt, 8 ast) e un Andrew Wiggins in stato di grazia da dietro l’arco (28 punti, con 8 su 10 da 3pt). A chiudere la nottata è il successo dei Clippers per 90-112 contro Portland. Nonostante le pesanti assenze di Damian Lillard e CJ McCollum tra le fila dei Blazers,i ragazzi di coach Tyronn Lue faticano a prendere il largo acquisendo un discreto vantaggio solo nei minuti finali del match. Per la squadra di Los Angeles il migliore è Paul George (21 pt, 8 rim), mentre ai padroni di casa non servono a nulla le grandi prove di Jusuf Nurkic (31 pt) e Norman Powell (29 pt).

RISULTATI DELLA NOTTE (7 SETTEMBRE)

Charlotte Hornets (14-12) – Philadelphia 76ers (13-11) 124-127

Detroit Pistons (4-19) – Oklahoma City Thunder (7-16) 103-114

Indiana Pacers (10-16) – Washington Wizards (14-11) 116-110

Miami Heat (14-11) – Memphis Grizzlies (14-10) 90-105

Chicago Bulls (17-8) – Denver Nuggets (11-12) 109-97

Milwaukee Bucks (16-9) – Cleveland Cavaliers (13-12) 112-104

Minnesota Timberwolves (11-13) – Atlanta Hawks (13-12) 110-121

Phoenix Suns (20-4) – San Antonio Spurs (8-14) 108-104

Golden State Warriors (20-4) – Orlando Magic (5-20) 126-95

Portland Trail Blazers (11-14) – Los Angeles Clippers (13-12) 90-102

