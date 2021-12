Una bellissima sorpresa al Children's Hospital dell'University Medical Center di Lubiana. La stella dei Dallas Mavericks, Luka Doncic ha fatto recapitare centinaia di giocattoli, peluche, LEGO e tanto altro ancora per i piccoli pazienti della clinica pediatrica della sua città, che trascorreranno le vacanze in ospedale invece che con famiglia e gli amici.

“Mentre facciamo tutto il possibile per creare un ambiente confortevole e piacevole, siamo estremamente grati per le donazioni e il supporto della comunità. Avere Luka, eroe nazionale della Slovenia, che riesce sempre a trovare il tempo per pensare a questi ragazzi è semplicemente fantastico. Siamo incredibilmente grati a lui per aver portato un sorriso a questi bambini durante le festività natalizie”, ha dichiarato Marko Pokorn, direttore dell’ospedale.

Oltre ai doni, tutti i pazienti hanno un buono regalo per acquistare qualcosa di speciale una volta usciti dalla clinica. In aggiunta, per i più piccoli, felpe e magliette sportive. Per ogni bambino, Doncic ha scritto a ciascuno di loro un messaggio commovente. “Questi bambini ne hanno passate così tante. Spero solo che questo dia loro un po' di felicità durante questi momenti difficili", ha detto Luka Dončić. “Spero che possano star meglio il prima possibile, così possano tornare a fare ciò che amano. Penso a loro e auguro ai bambini e alle loro famiglie un felice anno nuovo nel 2022”.

