Festeggia Cleveland, che sconfigge all’overtime i Clippers per 120-111. Decisivi per i Cavaliers Evan Mobley (30 punti) e Darius Garland (24 punti e 13 assist), mentre alla franchigia californiana non bastano le doppie doppie di Ivica Zubac (24 punti e 14 rimbalzi) e Terance Mann (18 punti e 10 rimbalzi). Un magnifico Trae Young da 46 punti e 12 assist trascina Atlanta al successo per 122-113 contro Portland. Molto importanti per gli Hawks i 20 punti di De’Andre Hunter e i 16 rimbalzi di Clint Capela (assente invece Danilo Gallinari). In casa Trail Blazers buone, ma ininfluenti, le prove di Josh Hart (31 punti) e Brandon Williams (20).

Denver domina l’ultimo quarto (33-22) e supera in trasferta Philadelphia per 110-114. Fondamentali per i Nuggets i 22 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Nikola Jokic, i 21 punti di Bones Hyland e i 20 di Will Barton. Per i 76ers sono invece inutili i 34 punti di Joel Embiid e i 24 di James Harden (a cui si aggiungono anche gli 11 assist). Oklahoma regge per due quarti, poi Charlotte cambia marcia e porta a casa una vittoria esterna importante (116-134). Tra le fila degli Hornets ci sono da evidenziare le ottime prestazioni di Terry Rozier (30 punti), e Miles Bridges (27), mentre per i City Thunder non sono abbastanza i 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

Un illegale Karl-Anthony Towns da 60 punti (best scorer della stagione NBA) e 17 rimbalzi conduce Minnesota al successo sul campo di San Antonio (139-149). In casa Timberwolves buona anche la prova di D’Angelo Russell (19). Per gli Spurs non servono invece a nulla i 34 punti di Keldon Johnson e i 30 punti e 12 assist di Dejounte Murray. Sorride Golden State, che sconfigge Washignton per 126-112. Decisivo ai fini del risultato finale il solito Steph Curry con addirittura 47 punti. Per i Wizards è buona, ma ininfluente, la prestazione di Kristaps Porzingis (25 punti e 8 rimbalzi).

Sacramento batte a grandissima sorpresa Chicago (112-103) e torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive. Il migliore dei Kings è De’Aaron Fox con 34 punti, ma sono molto utili anche i 22 punti e 7 assist di Domantas Sabonis. In casa Bulls inutili i tre giocatori sopra i 20 punti (Zach LaVine il migliore con 27). Milwaukee sfrutta la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (30 punti e 15 rimbalzi) per avere la meglio in trasferta su Utah per 111-117. Per i Bucks sono fondamentali anche i 29 punti di Jrue Holiday e i 23 di Khris Middleton, mentre ai Jazz non servono a nulla i 29 punti a testa di Donovan Mitchell e Mike Conley e la doppia doppia di Rudy Gobert (18 punti e 14 rimbalzi). Nell’ultimo match della notte arriva la vittoria esterna di Toronto, che supera i Los Angeles Lakers per 103-114. A fine partita sono ben tre i giocatori con 21 o punti tra le fila dei Raptors (Gary Trent Jr. il top scorer con 28). Ai Lakers (privi di Anthony Davis) non bastano invece i 30 punti e 9 rimbalzi del solito LeBron James.

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers (39-29) – Los Angeles Clippers (36-35) 120-111

Atlanta Hawks (34-34) – Portland Trail Blazers (26-41) 122-113

Philadelphia 76ers (41-26) – Denver Nuggets (41-28) 110-114

Oklahoma City Thunder (20-48) – Charlotte Hornets (34-35) 116-134

San Antonio Spurs (26-43) – Minnesota Timberwolves (40-30) 139-149

Golden State Warriors (47-22) – Washington Wizards (29-38) 126-112

Sacramento Kings (25-45) – Chicago Bulls (41-27) 112-103

Los Angeles Lakers (29-39) – Toronto Raptors (38-30) 103-114

Utah Jazz (42-26) – Milwaukee Bucks (43-26) 111-117

