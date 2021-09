Basket

NBA2K22, Marco Belinelli: "Popovich un papà. E la telefonata con Jordan..."

In occasione del lancio di NBA 2K22, il capitano della Virtus Bologna e campione NBA con gli Spurs Marco Belinelli parla con Gianluca Gazzoli della sua avventura in America: "Che emozione la telefonata di Michael Jordan! Popovich? Come un padre per me, a volte discutevamo di ristoranti, cibi e vini...".

