Vittoria al TD Garden dei Boston Celtics per 114-107 sui Brookyln Nets. I biancoverdi rispettano il fattore campo e conducono per 2-0 nella serie, che ora si sposta al Barclays Center di New York per le prossime due gare. Sono gli ospiti a partire meglio (24-33), mantenendo anche un buon margine nel secondo quarto e toccando anche il +17 come massimo vantaggio (45-62). La franchigia del Massachusetts esce meglio dagli spogliatoi, piazzando una rimonta veemente nel terzo quarto: dopo 36’ i Nets sono ancora davanti ma di sole cinque lunghezze (85-90). Nell’ultima frazione i Celtics operano il sorpasso decisivo, prendendo anche un buon distacco e gestendolo fino alla sirena finale. Doppia doppia per Jason Tatum (19 punti e 10 assist), insieme ai 22 punti di Jaylen Brown. Ai Nets non bastano i 27 punti di Kevin Durant e i 23 di Bruce Brown.

Serve un overtime ai Philadelphia 76ers per battere in trasferta i Toronto Raptors, col punteggio di 101-104, facendo saltare il fattore campo e portandosi sul 3-0 nella serie: nella prossima gara-4 i 76ers hanno quindi a disposizione il primo match-ball a disposizione per chiudere i conti. I padroni di casa mettono subito la testa davanti (29-19), rimanendo sulla doppia cifra di vantaggio anche all’intervallo lungo (56-46). Nel terzo quarto gli ospiti ritrovano gioco e punti, risalendo fino al -1 sulla terza sirena (75-74). E’ ancora Toronto a mantenere la leadership nell’ultimo quarto, ma Philadelphia non molla ed impatta ancora una volta nel punteggio: 95-95 dopo i tempi regolamentari, si va all’overtime dove i 76ers sbagliano meno prendendo quel margine sufficiente per aggiudicarsi la sfida. Joel Embiid trascina i suoi con una doppia doppia da 33 punti e 13 rimbalzi, così come James Harden (19 punti e 10 assist) e Tobias Harris (11 punti e 12 rimbalzi). Tra le fila dei Raptors, invece, 26 punti di OG Anunoby e 24 punti di Gary Trent Jr.

Vincono in trasferta anche i Chicago Bulls, che battono per 110-114 i Milwaukee Bucks pareggiando così i conti nella serie (1-1) che ora si sposta nella Capitale dell’Illinois. Dopo un primo quarto equilibrato (28-29), i Bulls aumentano notevolmente i giri del motore piazzando un parziale da 21-34 che li porta a +14 alla seconda sirena (49-63). Nel terzo quarto Chicago amministra il vantaggio, con i campioni in carica che ricuciono parzialmente lo strappo fino al -7 dopo 36’ (80-87). Nell’ultima frazione gli ospiti toccano anche il +15 (86-101), con i Bucks che non si arrendono e provano a rifarsi sotto fermandosi però al -4 sulla sirena finale. Prestazione monstre di DeMar DeRozan con 41 punti, insieme alla doppia doppia di Nikola Vucevic con 24 punti e 13 rimbalzi. Mette a referto 20 punti, invece, Zach LaVine. Sfiora la tripla doppia Giannis Antetokoumpo (33 punti, 18 rimbalzi e 9 assist), mentre Brook Lopez chiude con 25 punti segnati.

Il quadro dei playoff

EASTERN CONFERENCE

Boston Celtics-Brooklyn Nets 114-107 (Serie 2-0)

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 101-104 dTs (Serie 0-3)

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 110-114 (Serie 1-1)

