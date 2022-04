Nella Eastern Conference la notte dei Toronto Raptors è felice: prima Scottie Barnes viene premiato come rookie dell’anno, poi arriva un successo che evita lo sweep da parte dei Philadelphia 76ers. 110-102 il risultato finale, con i canadesi che per la verità restano sempre avanti nel match e, nell’ultimo quarto, si prendono un giusto margine di sicurezza. 34 i punti di Pascal Siakam e 24 quelli di Gary Trent Jr. mentre per i 76ers non bastano i 22 di James Harden, i 21 di Joel Embiid e la doppia doppia da 15 e 11 rimbalzi di Tobias Harris.

L’unica serie ancora a gara-3 della notte vede i Boston Celtics andare a vincere al Barclays Center, guidando praticamente sempre nei confronti dei Brooklyn Nets e finendo con il 103-109 che sa di 3-0. La notte di Jayson Tatum è di quelle da ricordare, con 39 punti in poco più di 44 minuti, ma anche Jaylen Brown con 23 e Marcus Smart con 14 mettono in campo il loro contributo. Dall’altro lato 26 di Bruce Brown e 16 a testa di Kevin Durant e Kyrie Irving.

In tema di Western Conference, invece, la sfida più infuocata della notte vede gli Utah Jazz evitare il colpo esterno dei Dallas Mavericks a 11 secondi dalla fine. L’alley oop Donovan Mitchell-Rudy Gobert (25 punti e 17 con 15 rimbalzi rispettivamente) causa il 100-99 e impedisce che Luka Doncic (30 e 10 rimbalzi) e Jalen Brunson (23) diano una chiara direzione al confronto. Per i Jazz anche, anzi soprattutto, 25 dalla panchina di Jordan Clarkson.

2-2 anche tra Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies, in una partita incertissima dai contorni spiccatamente offensivi. Karl-Anthony Towns infila una serata spettacolare da 33 punti e 14 rimbalzi, ed è aiutato dai 24 di Anthony Edwards. Sul fronte opposto 34 di Desmond Bane (compresa l’ultima e inutile tripla sul -4) e 24 di Dillon Brooks.

