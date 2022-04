Partiamo dal parquet, quello dove i Memphis Grizzlies, con il 106-114 ottenuto in casa dei Minnesota Timberwolves, ottengono il definitivo 4-2 per andare a giocarsi la sfida con i Golden State Warriors. E dire che a lungo i T’Wolves restano avanti, da metà del secondo quarto fino a metà dell’ultimo, creando tutte le premesse per una gara-7 con Anthony Edwards (30 punti), Jaden McDaniels (24 dalla panchina) e Karl-Anthony Towns (18 e 10 rimbalzi). C’è però un problema: l’attacco dei Grizzlies torna a girare perfettamente, e dei sei uomini in doppia cifra sono decisivi nel recupero Desmond Bane (23 punti), Dillon Brooks (23 anche per lui) e Ja Morant (17 e 11 assist, con 8 rimbalzi). Doppie doppie anche per Jaren Jackson Jr. e per Brandon Clarke, quest’ultimo in uscita dalla panchina. Minnesota diventa la prima franchigia a sprecare tre vantaggi in doppia cifra in una serie.

Diventa così ben definito, come si diceva, il quadro delle semifinali di Conference, che peraltro non vedono nessuna sorpresa al via (da ciascuna parte ci sono tutte le prime 4 teste di serie). Si comincia tra pomeriggio e sera in Italia di domenica con Bucks-Celtics e Warriors-Grizzlies, nella notte tra lunedì e martedì di scena Heat-76ers e Suns-Mavericks.

E a proposito dei Philadelphia 76ers, bruttissima notizia che riguarda Joel Embiid. La stella della squadra deve infatti fermarsi a causa di una frattura all’orbita destra, cui si aggiunge una concussione. Dovrà rimanere fuori a tempo indeterminato.

I risultati della notte

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 106-114 (serie 4-2 Grizzlies)

Il quadro dei playoff

Eastern Conference

Miami Heat-Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks-Boston Celtics

Western Conference

Phoenix Suns-Dallas Mavericks

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies

