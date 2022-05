le restanti due partite valevoli per le gare-3delle semifinali di Conference e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati e i Continuano i playoff della NBA 2022 . Nella notte si sono disputatee lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati e i migliori realizzatori di giornata

Milwaukee sconfigge in casa Boston per 103-101 al termine di una partita ricca di emozioni e sale sul 2-1 nella serie. Dopo un primo tempo chiuso sul 50-46 in favore degli ospiti, il gruppo di Mike Budenholzer cambia ritmo e grazie a un terzo parziale da 34-17 vola sull’80-67 a dieci minuti dalla fine. Qui i Celtics reagiscono e si riportano addirittura in vantaggio (100-99), ma i 4 punti della coppia Giannis Antetokounmpo-Jrue Holiday nel finale permettono ai Bucks di festeggiare un importantissimo successo. A fine partita i migliori per Milwaukee sono gli stessi Antetokounmpo (42 punti, 12 rimbalzi e 8 assist) e Holiday (25 punti), mentre tra le fila di Boston non bastano i 27 punti e 12 rimbalzi di Jaylen Brown e i 22 punti e 16 rimbalzi di Al Horford.

Nel secondo match della notte è tutto facile per Golden State, che supera tra le mura amiche Memphis per 142-112 e va avanti nella serie (2-1). I Grizzlies rimangono in partita solo per un periodo, poi i ragazzi di Steve Kerr alzano il loro livello e dilagano fino al +30 conclusivo. Decisivi ai fini del risultato finale i 30 punti di Steph Curry, i 27 di Jordan Poole e i 21 di Klay Thompson. Per gli ospiti non servono invece a nulla i 34 punti di Ja Morant.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 103-101 (Milwaukee conduce la serie per 2-1)

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 142-112 (Golden State conduce la serie per 2-1)

