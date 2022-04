Quarta notte di playoff NBA, con tre partite che si succedono nell’arco delle ore. E se due serie vanno sul 2-0, una ritorna in parità con E se due serie vanno sul 2-0, una ritorna in parità con un protagonista forse inatteso . Ma di cose un po’ particolari ne accadono nella notte, nel perfetto stile di una fase della stagione totalmente diversa dalla regular season.

Nella prima di tre vittorie casalinghe delle scorse ore, i Philadelphia 76ers non si fanno troppi problemi ad andare sul 2-0 nei confronti dei Toronto Raptors. 112-97 il finale: partita mai in discussione fin dal secondo quarto e tutto il quintetto in doppia cifra. Doppie doppie di Joel Embiid (31 punti e 11 rimbalzi) e Tobias Harris (20 e 10); sfiora la tripla doppia Tyrese Maxey (23, 9 e 8 assist). Dall’altra parte 26 di OG Anunoby, 20 con 10 rimbalzi di Pascal Siakam e 20 di Fred VanVleet.

Senza Luka Doncic, i Dallas Mavericks riescono ugualmente ad andare sull’1-1 con gli Utah Jazz. Eppure il 110-104 per lungo tempo appare difficile da concretizzare, visto il vantaggio per due quarti e mezzo da parte degli ospiti. Il finale, però, vive di una spettacolare fiammata di Jalen Brunson (41 punti) e Maxi Kleber (25 dalla panchina), aiutati anche dai 17 di Spencer Dinwiddie e dai 9, ma fondamentali per timing, di Dorian Finney-Smith. I Jazz escono dal campo senza gioia nonostante i 34 di Donovan Mitchell e i 25 di Bojan Bogdanovic.

Steph Curry che ne fa 34 dalla panchina: succede anche questo nella serie tra Golden State Warriors e Denver Nuggets. In campo fin da metà secondo quarto non c’è storia, anche con i 29 di Jordan Poole e con i 21 di Klay Thompson a dare ulteriore man forte. Sul fronte Nuggets non bastano le doppie doppie da 26 punti e 11 rimbalzi di Nikola Jokic e da 12 e 10 di Will Barton.

I RISULTATI DELLA NOTTE

EASTERN CONFERENCE

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-97 (Serie 2-0)

WESTERN CONFERENCE

Dallas Mavericks-Utah Jazz 110-104 (Serie 1-1)

Golden State Warriors-Denver Nuggets 126-106 (Serie 2-0)

