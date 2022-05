Ad

Per la Eastern Conference i Miami Heat battono di fronte al proprio pubblico i Philadelphia 76ers per 120-85. La franchigia della Florida va così sul 3-2 nella serie, col primo match-ball a disposizione nella prossima sfida per volare in Finale. I padroni di casa partono subito forte nel primo quarto (31-19), con Philadelphia che non riesce a trovare la forza per provare ad avvicinarsi toccando anche il -17 nella seconda frazione (48-31): all’intervallo lungo Miami conduce 56-44. Nella ripresa il copione del match non cambia, con gli Heat che conducono agevolmente (81-66 alla terza sirena) prendendo poi il largo nell’ultima frazione senza che i 76ers riescano a risalire la china: finisce 120-85 in favore di Miami, con gara-6 che si potrà rivelare già decisiva per le sorti della serie. Sfiora la doppia doppia Jimmy Butler con 23 punti e 9 rimbalzi, mentre Max Strus chiude con 19 punti e 10 rimbalzi. Per Philadelphia, invece, 17 punti di Joel Embiid e 14 punti di James Harden.

Spostandoci nella Western Conference, invece, i Phoenix Suns vincono 120-80 contro i Dallas Mavericks e vanno sul 3-2 nella serie. Anche i vice-campioni in carica possono chiudere i giochi nella prossima gara-6 in programma nella notte di venerdì 13 maggio a Dallas. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio alla prima sirena (23-26), con i padroni di casa che replicano prontamente operando il contro-sorpasso nella frazione successiva (49-46). Nel terzo quarto i Suns aumentano i giri del proprio motore piazzando l’allungo decisivo, chiudendo sul +22 dopo 36’ di gioco (82-60). Ultimo quarto di pura gestione per Phoenix, con Dallas che non riesce ad avvicinarsi per provare ad impensierire la franchigia dell’Arizona che si aggiudica per 110-80 gara-5 e prende nuovamente il vantaggio nella serie play-off. Devin Booker trascina i suoi con 28 punti, insieme ai 20 punti di Deandre Ayton. Ai Mavericks non bastano la doppia doppia di Luka Doncic (28 punti e 11 assist) ed i 21 punti di Jalen Brunson.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Miami Heat-Philadelphia 76ers 120-85 (Miami in vantaggio 3-2 nella serie)

Phoenix Suns-Dallas Mavericks 110-80 (Phoenix in vantaggio 3-2 nella serie)

