Proseguono le serie delle semifinali di conference dei Playoff NBA 2022. Resiste il fattore campo nelle due sfide della notte, con i Miami Heat e i Phoenix Suns che vincono anche gara-2 e si portano sul 2-0 rispettivamente contro i Philadelphia 76ers e i Dallas Mavericks.

Altra netta vittoria di Miami davanti ai propri tifosi, con la squadra di Spoelstra che si è imposta per 119-103 nei confronti di una Philadelphia che sta risentendo tantissimo dell’assenza di Joel Embiid. Il candidato MVP potrebbe rientrare in occasioni di gara-3 per ridare qualche speranza ai Sixers, che sono stati travolti in queste due prime sfide. Miami ha preso il comando della gara fin dal primo quarto e poi ha gestito il vantaggio, respingendo ogni tentativo di rimonta di Philadelphia.

Doppia doppia per Jimmy Butler, che ha messo a referto 22 punti e 12 assist. Il miglior marcatore degli Heat è Bam Adebayo con 23 punti, ma sono importantissimi anche i 19 di Victor Oladipo ed i 18 di Tyler Herro, uscendo dalla panchina. In casa Sixers non bastano i 34 punti di un eccellente Tyrese Maxey, con solo James Harden (20) e Tobias Harris (21) a chiudere tra gli altri in doppia cifra.

Anche Phoenix si porta sul 2-0 con il successo per 129-109 contro Dallas. Un +20 maturato tutto nel secondo tempo, con i Suns che hanno dominato dopo l’intervallo, segnando ben 71 punti. Dopo aver chiuso sotto di due punti alla pausa lunga, Phoenix ha prima piazzato un terzo quarto da 31-23 e poi si è scatenata nell’ultima frazione, chiusa con un parziale di 40-26, che ha messo fine alla partita.

I trascinatori dei Suns sono Devin Booker e Chris Paul. Il primo ha chiuso il suo match con 30 punti (5/8 dall’arco), mentre il secondo ha sfiorato la doppia doppia con 28 punti ed 8 assist. Ancora una volta è il solo Luka Doncic a provare a resistere in casa Dallas, con lo sloveno che ha messo a referto 35 punti. Non sono bastati ai Mavs anche i 16 punti di Reggie Bullock.

I risultati della notte

Miami Heat – Philadelphia 76ers 119-103 (serie 2-0)

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 129-109 (serie 2-0)

