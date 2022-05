Le due serie che hanno continuato il proprio cammino nella notte si portano in parità. E se in un caso c’è la performance di squadra a dare la misura della vittoria, nell’altro è un solo uomo a prendersi sulle spalle l’intero parquet e a forzare, perlomeno, una gara-5. I Boston Celtics stavolta riescono a non veder violato il TD Garden e passeggiano per 109-86 sui Milwaukee Bucks. Partita, questa, del tutto dominata con i 30 punti di Jaylen Brown, i 29 di Jayson Tatum e i 21 di un sorprendente Grant Williams uscito dalla panchina. Rotazione a sette per i Celtics. Per i Bucks 28 di Giannis Antetokounmpo, 19 di Jrue Holiday e 13 di Bobby Portis e Pat Connaughton.

Ja Morant trascina i Grizzlies

Clamorosa, invece, la prestazione di Ja Morant, che con 47 punti trascina i Memphis Grizzlies alla vittoria sui Golden State Warriors per 106-101. Una performance straordinaria, la sua, coronata da un ultimo quarto in cui di punti ne segna 17, dei quali 13 sono tutti quelli conclusivi della sua squadra per la vittoria. Il tutto a neutralizzare i 27 punti di Steph Curry e i 20 dalla panchina di Jordan Poole. Questa notte arrivano anche le gare-2 delle altre due sfide in programma, quelle tra Philadelphia 76ers e Miami Heat e tra Dallas Mavericks e Phoenix Suns, con le due franchigie numero 4 del seeding che hanno vinto gara-1.

