Nel primo match in programma i Milwaukee Bucks battono a domicilio i Boston Celtics per 89-101, facendo saltare subito il fattore campo e portandosi 1-0 nella serie. I Campioni in carica vanno subito in vantaggio al termine del primo quarto (24-27), con Boston che riesce a pareggiare i conti nella frazione successiva (29-29). Si tratta però di un attimo, perché Milwaukee riprende a spingere sull’acceleratore e vola a +10 dopo 24’ (46-56). Nel terzo quarto i Celtics non riescono ad avvicinarsi quel che basta per provare ad impensierire gli ospiti, che chiudono a +8 sulla terza sirena (70-78). La franchigia del Wisconsin dilaga nell’ultima frazione e tocca anche il +16 come massimo vantaggio (78-94), con Boston che cerca di rendere meno pesante il passivo di questa gara-1: finisce 89-101 in favore dei Bucks, che si portano così sull’1-0 nella serie (gara-2 in programma all’una ora italiana di mercoledì 4 Maggio, sempre al TD Garden di Boston). Giannis Antetokoumpo trascina i suoi con una tripla doppia da 24 punti, 13 rimbalzi e 12 assist. Sfiora la doppia doppia Jrue Holiday con 25 punti e 9 rimbalzi. Per i Celtics il miglior realizzatore è Jason Tatum con 21 punti.

Nell’altro match in programma, per la Western Conference, i Golden State Warriors vincono in trasferta sui Memphis Grizzlies per 116-117 conquistando gara-1 e portandosi subito sull’1-0 nella serie. Sono i padroni di casa a prendere il primo vantaggio dopo 12′ (32-24), con i Warriors che non riescono a mettere la testa davanti nemmeno nella frazione successiva: all’intervallo lungo, infatti, Memphis è ancora avanti di sei lunghezze (61-55). Nel terzo quarto Golden State riesce a mettere la freccia per la prima volta dall’inizio della partita (76-79), mantenendo un solo punto di margine alla terza sirena (90-91). Nell’ultima frazione i Warriors riescono anche ad andare sul +10 (93-103), ma la franchigia del Tennessee non molla e ribalta ancora il punteggio in proprio favore quando mancano pochi minuti alla sirena conclusiva (116-114). Ci pensa Klay Thompson a sparare dall’arco la bomba del sorpasso decisivo, per il 116-117 finale con cui Golden State espugna il FedEx Forum di Memphis. Anche i Warriors fanno saltare quindi il fattore campo, aggiudicandosi la prima sfida di questa serie di semifinali playoff. Prestazione monstre di Jordan Poole con 31 punti, mentre Steph Curry chiude con 24 punti a referto. Per i Grizzlies Ja Morant sfiora la tripla doppia con 34 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Mette a referto una doppia doppia, invece, Jaren Jackson Jr. con 33 punti e 10 rimbalzi.

Ad

I risultati della notte

NBA La preview del secondo turno: Suns e Celtics favorite IERI A 20:15

Boston Celtics-Milwaukee Bucks 89-101 (Milwaukee in vantaggio 1-0 nella serie)

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 116-117 (Golden State in vantaggio 1-0 nella serie)

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

NBA Le 5 storie della notte Playoff che vi siete persi IERI A 07:28