Sono cinque le partite di una notte NBA, che ha visto il ritorno in campo di Chris Paul. Subito protagonista il play di Phoenix, che ha messo a referto una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi nel successo dei Suns sui Denver Nuggets per 140-130. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Monty Williams di essere sicuri di avere il miglior record dell’intera lega al termine della stagione regolare. Decisivo Paul, ma soprattutto un Devin Booker da 49 punti e 10 assist, con un ultimo quarto da 36-24 per i padroni di casa. A Denver non è bastato un Nikola Jokic da 28 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

Phoenix ha come obiettivo quello di tornare alle Finals, dove lo scorso anno furono sconfitti da Milwaukee. Anche i Bucks sono scesi in campo ieri notte e hanno superato 114-102 gli Washington Wizards, nonostante le assenze di Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton. Protagonista è stato Jrue Holiday, autore di 24 punti e 10 assist, ma importanti anche i 21 punti di Grayson Allen. Si infiamma la lotta per il sesto posto nella Eastern Conference, l’ultimo disponibile per evitare il Play-In. C’era un importante scontro diretto tra Cleveland e Toronto ed è arrivato il successo dei canadesi. I Raptors si sono imposti tra le mura amiche per 117-104 grazie ad un Pascal Siakam da 35 punti. Le due squadre hanno lo stesso record (41-32), ma attenzione anche ai Bulls che sono poco sopra (42-31), mentre i Nets sono un po’ più staccati (38-35).

Dunque anche Chicago è dentro la lotta per evitare il Play-In, obiettivo che vuole invece centrare New Orleans nella Western Conference. I Pelicans hanno superato i Lakers al nono posto ad Ovest, battendo proprio i Bulls nella notte per 126-109 in un match che si è deciso nell’ultimo quarto con un parziale di 40-26 per i Pelicans. Super partita di Devontè Graham, autore di 30 punti, mentre a Chicago (priva di DeMar DeRozan) non sono bastati i 39 punti di Zach LaVine. Nonostante l’assenza di Ja Morant, i Memphis Grizzlies continuano a vincere e consolidano il secondo posto ad Ovest. La vittoria numero 51 di una stagione veramente eccezionale è arrivata contro gli Indiana Pacers, tramortiti per 133-103 grazie ai 30 punti di Desmond Bane, che ha chiuso con un pazzesco 12/15 dal campo.

