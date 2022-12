Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Il riscatto di Jayson Tatum: 44 punti e vittoria Celtics

Lakers-Celtics è il "Clasico" NBA per eccellenza, non una gara come le altre, e Jayson Tatum era atteso al riscatto dopo due prove opache nelle sconfitte con Warriors e Clippers (18 e 20 punti con 13 su 41 complessivo al tiro). La riscossa è arrivata per JT, autore di una gara da 44 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 5 triple, e il canestro in faccia a LeBron per portare la gara all'overtime, vinta in rimonta da Boston. Si scrive Tatum, si legge MVP.

20 stagioni e LeBron James continua a volare

Ci avviciniamo ai 38 anni, sta giocando la 20esima stagione in carriera, ma non c'è modo di rallentare LeBron James. Il Re continua a volare e le due schiacciate contro i Celtics sono due grandi classici del fuoriclasse dei Lakers.

L'abbraccio di Monty Williams a Stephen Silas

"Bigger than basketball", "molto più della pallacanestro". Toccante, dolce, bellissimo l'abbraccio a fine partita di Monty Williams a Stephen Silas, il coach degli Houston Rockets che ha appena perso il padre Paul, ex giocatore e allenatore NBA scomparso a 79 anni. L'allenatore dei Suns ha perso la partita ma tutto va in secondo piano e Silas lo sottolinea: "Oggi il suo modo di comunicare è stato attraverso un abbraccio, che era quello di cui avevo bisogno. Gli voglio bene per questo. È un brav’uomo".

Giannis Antetokounmpo in campo aperto: provate a fermarlo!

Non la sua miglior gara guardando le percentuali al tiro - 9 su 26 dal campo, 1 su 6 da tre - ma Giannis Antetokounmpo chiude con 30 punti, 12 rimbalzi e 5 assist (primo in NBA per partite da 30+10), e firma la più bella giocata nella vittoria dei Bucks sui Warriors. Coast-to-coast e tremenda schiacciata mancina: provate voi a fermarlo in campo aperto!

James Harden torna "Barba": numeri da urlo

Continua la risalita dei Philadelphia 76ers che battono anche i Sacramento Kings e centrano la terza vittoria di fila grazie anche ad un primo tempo da 80 punti chiuso dalla tripla sulla sirena di James Harden. Il Barba chiude con 21 punti, 15 assist e 5 rubate, l'unico in NBA dal 2015 con quattro gare da 20+15+5. Harden è inoltre il primo nella storia dei 76ers con due partite in fila da almeno 15 punti e 15 assist.

LeBron James: "Wahl persona eccezionale, una perdita tragica"

