Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Jerami Grant "King of New York" e fa la storia dei Blazers

Non c'è Dame Lillard ma non ci sono problemi per i Portland Trail Blazers che vincono una gara pazza al Madison Square Garden contro i Knicks. Brilla Anfernee Simons, 38 punti, brilla soprattutto Jerami Grant, autore di 44 punti. Massimo in carriera per Grant e record di punti per un giocatore di Portland a New York, alla "Mecca": anche i 28 tiri liberi tentati sono primato per la franchigia dell'Oregon.

I Suns ballano con un piccolo tifoso prima del match

Sono giorni di festa negli Stati Uniti e anche sui parquet NBA il clima è sereno. Dolcissima questa scena che arriva da Phoenix dove Ayton e Bridges dei Suns si mettono a ballare nel pre partita con un piccolo tifoso a bordocampo, i sorrisi si sprecano e il video diventa immediatamente virale.

Ammirando "Chef" Curry: la foto della notte

Alcune foto sono più significative di altro e lo scatto della notte arriva dal Chase Center di San Francisco, dove una selva di giovani tifosi osserva ammirante Stephen Curry durante il riscaldamento e lo attende per un autografo o una foto: si sprecano le maglie col "30" in attesa dell'idolo. Poi in partita Curry si scatena, firma la vittoria di Golden State sugli Utah Jazz con 33 punti, 13 nel quarto periodo.

La presa in giro di Murray. Ma gli Hawks perdono a Houston

Gesto irrispettoso di DeJounte Murray al rookie dei Rockets Jabari Smith, un colpetto sulla testa dopo avergli segnato in faccia una tripla. Una roba da playground in una gara piuttosto nervosa tra le due squadre: alla fine vince Houston con 33 punti di Jalen Green mentre agli Hawks non bastano gli 83 combinati, sì 83, della coppia Trae Young-DeJounte Murray (44 e 39 punti).

Giannis stampa 9 schiacciate: eguagliato il suo record

Duello stellare a Milwaukee dove i Bucks piegano i Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell segna 29 punti, fa meglio di lui Giannis Antetokounmpo che chiude con 38, 9 rimbalzi, 6 assist e ben 9 schiacciate, il suo record pareggiato. Alcune davvero clamorose per il Greek Freak.

La Top 10 della notte NBA

