Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Luka Doncic e il duello stellare con Curry

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

La sfida tra Mavericks e gli Warriors campioni in carica stimola tantissimo Luka Doncic, soprattutto il duello diretto con Stephen Curry. Sono 32 i punti finali di Steph mentre lo sloveno risponde con la tripla doppia da 42 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Si tratta della quinta tripla doppia da 40 o più punti per Luka, il secondo di sempre in NBA nelle prime 5 stagioni dopo Oscar Robertson (19). Inoltre arriva a 32 punti di media in 15 gare contro Curry, l'avversario contro cui ha la media più alta.

L'onestà di Luka Doncic: "Sono lento"

Prima della gara tra Mavericks e Warriors, Charles Barkley si rivolge a Luka Doncic: "Credo che dovreste correre di più, giocare ad un ritmo più alto". La risposta dello sloveno è assoluta, con tanto di risata: "Sì, dovremmo ma io sono lento! Se non giochiamo ad un ritmo più alto è perchè io sono lento".

Dinwiddie e la gomitata a Poole: espulso

Nel quarto periodo Spencer Dinwiddie viene espulso per la gomitata sul volto di Jordan Poole. Un gesto involontario durante un tentativo di penetrazione ma la guardia dei Warriors accusa il colpo e resta a terra intontito: nessuna ruggine comunque tra i due che si danno il "5" mentre il texano lascia il campo.

Norman Powell e la vendetta dell'ex

I Clippers vincono a Portland rimontando da -18: protagonista assoluto Norman Powell che segna 22 dei suoi 32 punti nel quarto periodo, più di tutti i Blazers (17). I 22 punti di Powell sono il massimo per un giocatore dei Clippers nell'ultimo quarto negli ultimi 25 anni.

Randle, compleanno e schiacciata: Stewart non gradisce

Gran schiacciata di Julius Randle sulla testa di Isaia Stewart che non gradisce e lo spintana via. Bravo il lungo dei Knicks a mantenere la calma ed andar via: per Randle 36 punti nel giorno del suo 28esimo compleanno, il massimo per un giocatore di New York nel giorno in cui è nato.

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Doncic, tripla doppia deluxe e vittoria con Golden State. Clippers ok 3 ORE FA