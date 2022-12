Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Poster e urlo per Luka Doncic

La schiacciata della notte la firma uno che di solito non va in copertina per queste cose, ovvero Luka Doncic. Lo sloveno parte in contropiede e decolla per l'inchiodata in testa a Jrue Holiday, e poi si sfoga con un urlo verso la telecamera. Alla fine però a ridere sono i Bucks che passano a Dallas.

Un altro ventello per Banchero: come Jordan e Zion

Seconda vittoria di fila per gli Orlando Magic e Paolo Banchero sta ritrovando la forma dopo l'infortunio alla caviglia. Per il talento di passaporto italiano alla fine ci sono 23 punti con 8/11 al tiro, 6 rimbalzi, 4 assist e +18 di plus/minus: si tratta della gara numero 15 col almeno 20 punti segnati nelle prime 20 in carriera, roba che hanno fatto di recente solo Zion Williamson (2019-20) e Michael Jordan (1984-85).

La schiacciata di Zion Williamson fa arrabbiare i Suns: è rissa

I New Orleans Pelicans battono Phoenix e restano in vetta all'Ovest grazie anche ai 35 punti di un dominante Zion Williamson. Il fenomeno da Duke si permette di chiudere con una schiacciata incredibile a fil di sirena con la gara già chiusa - roba da 50 allo Slam Dunk Contest -, i Suns però non gradiscono, la vedono come mancanza di rispetto e scatta il parapiglia. Tutto viene sedato in pochi secondi ma qualche strascico rimarrà in vista del "re-match" in programma tra 48 ore. "È stata una giocata un po’ sopra le righe, ma dovete capirmi: loro sono quelli che hanno mandato a casa i miei compagni qualche mese fa", ha detto in tutta onestà Williamson.

Punti e assist: Harden come James e Westbrook

Successo impotante, in overtime, per i Philadelphia 76ers contro i Los Angeles Lakers. Embiid firma 38 punti, Melton 33 mentre James Harden chiude con 28 punti e 12 assist: il Barba diventa così il quarto giocatore nella storia NBA con almeno 23mila punti e almeno 6500 assists dopo Oscar Robertson, LeBron James e Russell Westbrook.

Il tributo degli Utah Jazz per Rudy Gobert

Accoglienza dolce per Rudy Gobert nel suo primo ritorno a Salt Lake da avversario degli Utah Jazz: la franchigia con cui ha giocato nelle ultime stagioni gli dedica anche un video tributo. Alla fine il francese si porta a casa anche la vittoria per i suoi Minnesota Timberwolves con 22 punti e 13 rimbalzi.

