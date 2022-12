Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

James e Westbrook con 0 perse. E LeBron supera Magic

Se giocano così, diventano insidiosi per tutti. LeBron James e Russell Westbrook chiudono la gara contro i Bucks con 11 assist e 0 palle perse, ZERO: non succedeva dal 2010-11 che due compagni di squadra non finivano una partita con almeno 10 assist e 0 perse (Boris Diaw e DJ Augustin con gli allora Charlotte Bobcats). Inoltre il Re ha superato Magic Johnson nella classifica All Time degli assist, piazzandosi al sesto posto!

Momento d'oro per Anthony Davis e i Lakers brillano

Prosegue la risalita dei Los Angeles Lakers che piazzano uno scalpo importante vincendo a Milwaukee. Assoluto dominatore Anthony Davis che firma una prova da 44 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate: i gialloviola sono 7-2 nelle ultime 9 gare e AD sta viaggiando a 32 punti, 15 rimbalzi di media col 61% al tiro in questo periodo.

Giannis cancella LeBron: che stoppata!

Possiamo parlare di "lesa maestà"? Forse, dopo la terrificante stoppata di Giannis Antetokounmpo che cancella il tentativo al ferro di LeBron James. Il Greek Freak dice di no al Re con la giocata della notte.

Jaylen Brown porta la partita all'overtime

I Miami Heat si vendicano e battono a domicilio i Boston Celtics. La gara finisce all'overtime solo perchè Jaylen Brown, 37 punti, si inventa una clamorosa bomba di tabella a fil di sirena. "La banca è aperta anche di venerdì sera", dice il telecronista (da "bank shot", tiro di tabella).

Jordan Poole segna dal logo

I Golden State Warriors resistono alla rimonta dei Bulls e si impongono grazie anche a 30 punti e 7 triple di Jordan Poole. Una di queste arriva da lontanissimo, dal logo, in puro stile "Poole Party".

