Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Kawhi Leonard rientra e firma la vittoria Clippers

Si è fatto attendere - era fuori dal 21 novembre, ha saltato 19 gare su 24 -, ma ritorna in campo ed è subito decisivo. Kawhi Leonard chiude con 16 punti, massimo in stagione, aggiunge 6 rimbalzi e firma la vittoria dei Clippers a Charlotte col game winner a meno di 2 secondi dalla fine. Con lui in quintetto i Clippers sono 4-0: "Nessuno al mondo ama la pallacanestro più di me".

Doncic domina il duello con Booker

A Dallas lo scontro tra candidati a MVP va a Luka Doncic che domina contro Devin Booker nella larga vittoria dei Mavericks contro i Phoenix Suns. La guardia si ferma a 11 punti con 4 su 13 al tiro, lo sloveno brilla con 33 punti, 6 rimbalzi e 8 assist in tre quarti di gioco, il 17esimo trentello in 22 partite. Si scrive Doncic, si legge MVP.

La favola di Andrew Nembhard: manda ko i Warriors

Settimana da sogno per Andrew Nembhard, rookie canadese degli Indiana Pacers: lunedì scorso realizza il game winner contro i Lakers, questa notte firma il successo sul campo dei Warriors campioni in carica, il secondo ko interno per Golden State. Nembhard chiude con 31 punti, 8 rimbalzi, 13 assist e 5 triple di fronte a Steph Curry, ed è la prima matricola di Indiana con una gara da almeno 30 punti e 10 assist da Jamal "The Abuser" Tinsley il 5 marzo 2002.

Green e Porter Jr. rovinano il ritorno di Harden

I 76ers ritrovano James Harden dopo l'infortunio (21 punti con 4 su 19 al tiro) ma perdono dopo due overtime contro i Rockets a Houston, la casa che fu del Barba. Decisivi i due talenti Kevin Porter Kr. e Jalen Green che combinano per 51 punti!

Nike si separa da Kyrie Irving: pronto Ja Morant

Secondo The Athletic il colosso Nike ha deciso di concludere in modo "consensuale" il rapporto con Kyrie Irving, comunque in scadenza a fine stagione, dopo il ciclone che ha coinvolto la stella dei Brooklyn Nets con le sue uscite a sfondo anti-semita. Al posto di Irving, la cui linea di scarpe è stata tra le più vendute e redditizie negli ultimi anni, Nike lancerà una signature edition dedicata a Ja Morant.

Il finale di Kawhi Leonard

