Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Piovono triple a Portland: Lillard ne infila 11

A Portland è sempre "Dame Time". Lillard si rifà presto della sconfitta in volata contro Denver mettendo a ferro e fuoco i malcapitati Timberwolves: in appena 29 minuti scrive 38 punti con 11 su 17 da tre (8 su 10 nel primo tempo)! Le 11 triple segnate sono il suo primato eguagliato in regular season e soltanto Klay Thompson ne ha segnate di più in appena tre quarti, 14.

Doppie doppie coi Mavs: Doncic eguaglia Nowitzki

Ennesima prova stellare di Luka Doncic che chiude con 38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist nella vittoria di Dallas contro i Thunder di Shai Gilgeous-Alexander (42 punti). Lo sloveno, Top 3 in stagione per punti e assist, firma la 37esima doppia doppia con almeno 35 punti in maglia Mavs, le stesse di Dirk Nowitzki in tutta la sua carriera, primo nella storia della franchigia. Stiam scherzando, vero?

Keldon Johnson, stoppata vincente per gli Spurs

Dopo una serie di 11 sconfitte, i San Antonio centrano la terza vittoria di fila contro i Cleveland Cavaliers. Decisiva nel finale la stoppata di Keldon Johnson sulla penetrazione di Donovan Mitchell: "What a block!".

Jaren Jackson Junior e il festival delle stoppate

Prova da serio candidato a "Difensore dell'Anno" per Jaren Jackson Junior che piazza 8 stoppate, 8, nella vittoria di Memphis contro Atlanta. Massimo in carriera per JJJ che pareggia il record di franchigia dei Grizzlies affiancando Pau Gasol (2), Marc Gasol e Stromile Swift.

Cade Cunningham si opera: stagione già finita

Doveva essere la sua stagione dopo un anno da rookie frenato dai problemi fisici. Invece Cade Cunningham, giovane stella dei Detroit Pistons e numero 1 del Draft NBA 2021, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena 12 gare saltate: l'infortunio allo stinco della gamba sinistra lo costringe ad operarsi e quindi arrivederci al 2023-24.

La Top 10 della notte

LeBron James: "Wahl persona eccezionale, una perdita tragica"

