Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Spida Mitchell saluta i Lakers: "Tornatevene a casa"

La corsa dei Lakers si ferma a Cleveland, la casa di LeBron James. Il protagonista è Donovan Mitchell che chiude con 43 punti, il suo nuovo primato stagionale: soltanto Walt Wesley (50) e Mo Williams (44) hanno segnato di più nel loro primo anno coi Cavaliers. Inoltre Spida è il primo da LeBron a firmare una gara da almeno 40 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 4 rubate. "Tornatevene a casa", dice Spida ai gialloviola dopo l'ennesimo canestro.

Luka Doncic: la tripla doppia è sufficiente

La sfida a distanza tra i due "brate", i fratelli slavi, va a Doncic che con Dallas si impone a Denver contro i Nuggets di Jokic. Luka chiude con la tripla doppia numero 52 in carriera - 22 punti, 10 rimbalzi, 12 assist - ed è la prima volta in stagione che i Mavericks vincono senza che lo sloveno arrivi a quota 30!

L'assist di Nikola Jokic è pura arte

Siamo abituati a queste giocate di Nikola Jokic ma ogni volta si resta a bocca aperta: l'assist dietro la schiena per il canestro di Jeff Green è arte allo stato puro.

Tyler Herro e un primo tempo perfetto

Non è bastato ai Miami Heat per battere i Detroit Pistons ma la prestazione nei primi due quarti di Tyler Herro è sontuosa. La guardia da Kentucky è semplicemente perfetta con 21 punti, 7 su 7 al tiro (2 triple) e 5 su 5 ai liberi, la stessa produzione di tutto il quintetto avversario.

Shaq finisce nell'albero di Natale

Nello studio di NBA on TNT succedono sempre cose esilaranti, sempre. Visto che siamo già in clima Natale, perchè non finire letteralmente dentro l'albero? Shaquille O'Neal frana sopra i pacchi regalo spinto da Kenny Smith tra le risate di tutti.

La Top 10 della notte

Giannis e il compleanno: "Spero in un bel regalo di mia moglie"

