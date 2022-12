Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ja Morant: la tripla doppia e il balletto con Kaari

Un'altra clamorosa partita per Ja Morant che firma la vittoria dei suoi Grizzlies contro i Thunder con 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, la sesta tripla doppia in carriera per lui che diventa il primatista nella storia di Memphis davanti alle 5 di Marc Gasol. Ed è giusto festeggiare con tutti i compagni e la figlioletta Kaari, protagonista di un balletto imitando papà.

Kyrie Irving e le scarpe "logo free"

I Brooklyn Nets vincono l'ottava gara nelle ultime 11 grazie anche ai 33 punti di Kyrie Irving contro gli Hornets. La sua prestazione passa in secondo piano perchè in evidenza ci vanno le scarpe di Irving: vista la chiusura del rapporto con Nike, la guardia ha giocato comunque con modello della sua linea ma ha coperto il logo con un adesivo e ci ha scritto sopra "Inserisci logo" da un lato e "IO SONO LIBERO. Grazie a Dio LO SONO", dall'altro.

Julius Randle nella storia dei Knicks (e della NBA)

Partita da incorniciare per Julius Randle che firma la vittoria dei Knicks sugli Hawks con 34 punti, 17 rimbalzi, 5 assist e 0 palle perse (e +29 di plus/minus): è la sua quinta gara da 30+10+5 triple, nuovo record per New York davanti alle 4 di Carmelo Anthony. E' inoltre il primo nella storia NBA con una partita da almeno 30 punti, 15 rimbalzi, 5 assist, 5 triple e 0 perse. Julius King of New York.

Scatta la rissa tra Clarkson e Kuminga

Finale bollente a Salt Lake City tra Utah Jazz e Golden State Warriors. Prima della giocata decisiva e la schiacciata di Simone Fontecchio , i Jazz hanno perso la stella Jordan Clarks, espulso dopo l'acceso scontro con Jonathan Kuminga, i due numeri "00" in campo.

L'assist tunnel di Alex Caruso

I Chicago Bulls battono Washington e Alex Caruso si permette di "umiliare" Deni Avdija con l'assist tunnel per la schiacciata di Patrick Williams.

La Top 10 della notte

Giannis e il compleanno: "Spero in un bel regalo di mia moglie"

