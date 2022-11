Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Andrew Nembhard sulla sirena, Lakers battuti dai Pacers

Partita dal finale thrilling alla Crypto.com Arena di Los Angeles dove i Lakers sprecano un vantaggio di 17 punti e perdono contro gli Indiana Pacers. Decisivo il rookie Andrew Nembhard, 12 punti, che insacca proprio allo scadere la tripla della vittoria: il canestro dell'ex Gonzaga è il primo buzzer beater per vincere di un giocatore di Indiana da Solomon Hill nel 2014 contro Charlotte.

Le prime 100 gare di Zion Williamson. E avvicina Michael Jordan

Importante traguardo per Zion Williamson che contro i Thunder arriva a 100 partite in carriera. La stella dei Pelicans chiude con 23 punti, oltre a 8 rimbalzi e 8 assist (career high), e arriva a quota a 2.524 in carriera: è la cifra più alta dai tempi di Michael Jordan, che nelle sue prime 100 partite segnò 2.721 punti complessivi.

Blake Griffin e il salto nel passato

Per una notte Blake Griffin sale sulla Delorean di "Ritorno al Futuro" e piazza una gran schiacciata al volo contro gli Hornets. Il veterano dei Celtics diventage "Vintage Blake", lui che in passato è stato anche vincitore dello Slam Dunk Contest scavalcando una macchina.

Massimo in carriera per Porzingis. E Beal lo celebra a modo suo

Partitona di Kristaps Porzingis che segna 41 punti, 29 dei quali nel primo tempo, nella vittoria degli Wizards contro Minnesota. Il lungo lettone piazza più punti, rubate e stoppate di Gobert e Towns combinati, e in spogliatoio Bradley Beal lo celebra a modo, consegnandogli la cintura di campione come si fa coi pugili.

Canestro da metà campo e 75mila dollari nel portafogli

Serata da ricordare per un giovane tifoso dei Lakers che nell'intervallo della gara contro Indiana si porta a casa un bell'assegno da 75mila dollari per aver infilato un tiro da metà campo. I suoi gialloviola hanno perso ma lui può tornare a casa felice.

