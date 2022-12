Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Primo tempo da record per Simons: 33 punti (45 alla fine)

Anche senza Dame Lillard i Portland Trail Blazers vincono in volata sul campo degli Utah Jazz: protagonista Anfernee Simons con una prova da 45 punti, il suo massimo in carriera. Soprattutto esplode con 33 punti nel suo primo tempo, record di franchigia per Portland nei due periodi pre intervallo.

Doncic brilla al Madison: altro trentello per Luka

I Dallas Mavericks sbancano il Madison Square Garden di New York grazie ad un terzo quarto da 41-15. I texani insaccano ben 24 triple e Luka Doncic piazza una prova da 30 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate in meno di 30': comanda l'NBA assieme a Gilgeous-Alexander per numero di gare oltre quota 30 (16).

Rudy Gobert: sgambetto ed espulsione

Follia di Rudy Gobert che lascia i suoi Minnesota Timberwolves a inizio secondo quarto nella gara poi persa contro i Thunder. Il francese si scontra con Kenrich Williams dopo un'azione, i due finiscono a terra e poi inspiegabilmente Gobert sgambetta da terra l'avversario facendolo cadere: da lì si accende un parapiglia, subito sedato dagli arbitri. Per il francese arriva però l'espulsione.

Il coast to coast di Bol Bol

Gli Orlando Magic sono un disastro, crollano anche a Toronto ma c'è una nota positiva: non Paolo Banchero purtroppo, fermo a 9 punti, ma Bol Bol! L'unicorno, figlio del grande Manute, chiude con 18 punti con un solo errore al tiro e si fa notare con un entusiasmante contropiede chiuso con la schiacciata.

Brook Lopez è un muro: 6 stoppate contro Charlotte

Anche senza gli All Star Giannis, Middleton e Holiday, i Bucks vincono a Charlotte contro gli Hornets. Spicca, tra gli altri, la prova di Brook Lopez da 14 punti, 6 rimbalzi e addirittura 6 stoppate: è la terza gara in stagione con almeno 6 stoppate per il centro di Milwaukee (3 sulle 4 complessive in NBA).

