Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Utah Jazz in crisi, Fontecchio non entrato

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Momento difficile della stagione per gli Utah Jazz che perdono a Phoenix e sono 2-7 nelle ultime 9 gare. Non entrato Simone Fontecchio che contro i Suns resta seduto in panchina per tutti i 48'. Che sia già il momento per Utah di fare un pensierino al Draft e a Victor Wembanyama?

Colpo in faccia da Collins, Westbrook è una maschera di sangue

Scintille sul finire del terzo quarto a San Antonio tra Spurs e Lakers. Zach Collins commette un duro fallo a rimbalzo su Russell Westbrook, un colpo al volto che causa un taglio al numero 0 che diventa una maschera di sangue. Russ reagisce, vuole farsi giustizia ma i compagni lo fermano e poi LeBron James in versione "crocerossino" interviene per tamponare la ferita. Risultato? Collins espulso, tecnico a Westbrook e i Lakers vincono la partita, la quinta nelle ultime sei.

LeBron James è da record, sempre: giovane e anziano

Gli anni non sembrano passare per il Re. Gioca anche la seconda gara del back-to-back a San Antonio e firma la vittoria Lakers con 39 punti (23 nella ripresa), 11 rimbalzi e 7 triple a segno: LeBron James diventa il più anziano con una gara da 35+10+7 triple, dopo essere stato il più giovane di sempre con gli stessi numeri. Impressionante anche la coincidenza al 26 novembre: 39 punti con 7 bombe nel 2022, 38 punti con 6 bombe lo stesso giorno del 2005 di un ventenne LBJ.

Dallas non vince senza il miglior Luka Doncic

Nonostante una partita da 24 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, Luka Doncic non basta ai Mavericks per vincere a Toronto. Infatti Dallas ha un record perdente quando lo sloveno non segna almeno 25 punti: 0-4 in questa stagione, 53 vinte e 54 perse complessivamente da quando Luka veste la maglia dei texani.

DeAndre Ayton dominante: vittoria Suns

Mostruosa prova di DeAndre Ayton che guida i Suns alla vittoria sugli Utah Jazz. Il centro delle Bahamas firma una gara da 29 punti con 11 su 18 al tiro e 20 rimbalzi, compreso l'ultimo che sigilla il risultato: è il primo giocatore con 28 punti e 20 rimbalzi in maglia Suns dai tempi di Amar’e Stoudemire.

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Successi per Lakers e Raptors, LeBron in grande spolvero UN' ORA FA