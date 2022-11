Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Ivica Zubac si trasforma in Shaq O'Neal per una notte

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Prestazione da record per Ivica Zubac nel successo dei Clippers su Indiana: il centro croato chiude con 31 punti, raccoglie 29 rimbalzi e sbaglia appena tre tiri, 14 su 17 dal campo. Per un solo rimbalzo manca un fantastico "30+30", ma è solo il quarto giocatore negli ultimi 10 anni con una gara da 30+25 dopo Davis, Aldridge e Dwight Howard (2). Soprattutto è il primo da Shaq O'Neal nel 2004 con una partita da almeno 30 punti, 25 rimbalzi e l'80% al tiro.

Ja Morant incanta alla Mecca con la tripla doppia

Le imprese fatte al Madison Square Garden, l'arena più famosa al mondo, tutto diventa epico. Anche Ja Morant lo percepisce e guida i Grizzlies al successo sui New York Knicks con una roboante tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, la quinta in carriera, primo nella storia di Memphis al pari di Marc Gasol. Il razzente esterno da Murray State prosegue il suo percorso netto visto che i Grizzlies sono imbattibili, 6-0, quando lui chiude in tripla doppia.

Klay Thompson è tornato cecchino per gli Warriors

Golden State vince la seconda gara in trasferta della sua stagione sul campo dei Timberwolves segnando ben 47 punti nel primo periodo (ad uno soltanto dal record stagionale dei Knicks, 48) e sembra aver ritrovato Klay Thompson. Dopo le critiche subito, la guardia da Washington State ha realizzato 28 delle ultime 50 triple tentate (56%), 5 delle quali proprio a Minneapolis.

Grayson Allen e la mano bollente dall'arco

Partitona di Grayson Allen che lascia il segno nel successo di Milwaukee contro Dallas. La guardia da Duke esplode nel primo tempo, chiuso con 7 bombe a segno su altrettanti tentativi: negli ultimi 25 anni nessuno aveva mai segnato così tante triple in un tempo senza mai sbagliare. Per Allen 25 punti complessivi con 8 su 10 dal campo e 0 perse.

Giannis vs Luka: spettacolo a Milwaukee

Il duello è di quelli stellari a Milwaukee e a vincere sono i Bucks di Giannis Antetokounmpo contro i Mavericks di Luka Doncic. Il greco chiude con 30 punti, 11 rimbalzi e una schiacciata in contropiede clamorosa con un appena due palleggi per sbranarsi il campo (gara numero 133 da 30+10, quarto di sempre in NBA), mentre Luka risponde cn 27 e 12 assist ma non bastano. In questa stagione i Mavericks non vincono mai, 0-5, quando lo sloveno segna meno di 30 punti. Un dato pericoloso per Dallas...

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Boston e Milwaukee vincono ancora, Banchero non basta a Orlando 3 ORE FA