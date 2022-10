La stagione NBA 2022-23 prende il via mercoledì 18 ottobre e si snoderà con la classica maratona da 82 partite in regular season. La Eastern Conference promette equilibrio e spettacolo, con Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers e Boston Celtics che sembrano un gradino sopra. I Brooklyn Nets hanno tanti punti interrogativi, i Miami Heat non convincono mentre Cleveland Cavs e Atlanta Hawks vogliono scombinare i piani. Un occhio di riguardo per gli Orlando Magic di Paolo Banchero, anche se la stagione non promette grandi risultati.

Contender per il Titolo

Milwaukee Bucks

In più: Joe Ingles

In meno: nulla

I campioni NBA 2021 ripartono con più certezze di tutti avendo lo stesso nucleo – il perenne candidato MVP Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook Lopez e coach Budenholzer -, un sistema collaudato e un roster sufficientemente lungo ed esperto. Il rookie MarJon Beauchamp può dare una mano, così come il veterano tuttofare australiano Joe Ingles quando tornerà dall'infortunio al ginocchio.

Philadelphia 76ers

In più: Tucker e Harrell

In meno: Danny Green

Dopo la tribolata stagione scorsa con l'affare Simmons, i 76ers partono con grande voglia di rivalsa, soprattutto da parte del bersagliato James Harden. Il “Barba” pare essere in forma smagliante, Joel Embiid resta un candidato MVP e il presidente Morey ha allungato il roster con veterani già avuti a Houston come PJ Tucker, House e Harrell, più Melton. Senza dimenticare Harris e Thyulle, e un Tyrese Maxey pronto ad esplodere definitivamente. Le Finals non sono un miraggio.

Boston Celtics

In più: Malcolm Brogdon

In meno: coach Ime Udoka

Dopo aver sfiorato il titolo lo scorso anno e aver aggiunto in estate due pezzi molto importanti come Brogdon e Gallinari, i Celtics sono entrati in una spirale negativa. Prima l'infortunio al ginocchio del Gallo, poi l'operazione al centro Robert Williams che inizierà in infermeria e poi la sospensione di coach Ime Udoka per lo scandalo legato a presunte relazioni extra-coniugali sul posto di lavoro. Boston resta sempre da titolo con Tatum, Brown e Smart, ma la magia pare essere svanita.

Jayson Tatum esulta per la vittoria dei Celitcs in gara 6 a Milwaukee, NBA Playoff 2022 Credit Foto Getty Images

Playoff e qualcosa in più

Brooklyn Nets

In più: Royce O'Neal

In meno: Bruce Brown

Fa strano ritrovarli qui i Nets, dopo le insistenti voci estive che volevano Irving e Durant altrove. Invece sono tutti rimasti, con un Ben Simmons in più (enigma intrigante) e uno Steve Nash confermato al timone. Ritrovano la guardia Joe Harris dopo un anno in infermeria, hanno aggiunto il roccioso O'Neale ma hanno perso il “coltellino svizzero” Bruce Brown. Il talento è indiscutibile, ma Kyrie, KD e Ben sono un trio che può far saltare tutto in aria in qualsiasi momento.

Miami Heat

In più: nulla

In meno: PJ Tucker

Nonostante il miglior record della scorsa regular season e la finale dell'Est, gli Heat sono poco considerati. Hanno perso Tucker, soprattutto non hanno aggiunto nulla se non il rookie serbo Nikola Jovic: dipendono totalmente dalla salute di Jimmy Butler e Kyle Lowry, e dalla definitiva esplosione di Bam Adebayo e dal passo avanti di Tyler Herro dopo l'estensione di contratto. Coach Spoelstra è chiamato ancora una volta a stupire, difficile scommettergli contro.

Pronte a esplodere

Cleveland Cavaliers

In più: Donovan Mitchell

In meno: Lauri Markkanen

Lo scorso anno gli infortuni gli hanno negato un posto sicuro ai playoff, in offseason hanno deciso di andare All-In prendendo una stella come Donovan Mitchell, in uscita da Utah. Sembra il pezzo perfetto da inserire in un nucleo giovane e in rampa di lancio con Garland e i lunghi Allen e Mobley, chiamato alla conferma dopo un eccellente primo anno. C'è forse un buco in ala piccola, però hanno esperienza con Rubio, Neto e Robin Lopez. “Dark horse” per le Finals?

Donovan Mitchell con la nuova maglia dei Cleveland Cavs, NBA 2022-23 Credit Foto Getty Images

Toronto Raptors

In più: Otto Porter Jr.

In meno: nulla

Ormai sono un vero e proprio laboratorio: l'asse col presidente Masai Ujiri e coach Nick Nurse è nell'èlite NBA, Siakam e VanVleet due stelle consolidate, e puntano sull'ascesa dell'orco Scottie Barnes, rookie dell'anno nel 2022. Giocano con quintetti ed elementi assolutamente intercambiabili, Trent e Achiuwa sono vicini a esplodere, hanno aggiunto Otto Porter Jr., importante nel titolo dei Warriors, e Juancho Hernangomez, protagonista con la Spagna e al cinema in versione Bo Cruz.

Atlanta Hawks

In più: DeJounte Murray

In meno: Gallinari e Huerter

L'annata con molte ombre e poche luci ha convinto gli Hawks a lasciare dei veterani come Gallinari e Lou Williams, a cedere la guardia titolare Kevin Huerter, e a fare uno scambio per avere l'All Star DeJounte Murray, reduce da una grande stagione con gli Spurs. Con Trae Young comporrà un duo di guardie molto intrigante, però molto dipenderà da Capela, da Hunter, da Collins e da Bogdan Bogdanovic, imprescindibili ma troppo spesso infortunati.

A caccia del Play-In

Chicago Bulls

In più: Drummond e Dragic

In meno: la salute di Lonzo Ball

Lo scorso anno, finché la salute di Lonzo Ball, di Caruso e di LaVine ha tenuto, erano stabilmente fra le prime quattro. Ora i Tori hanno ritrovato l'ala Patrick Williams e hanno aggiunto due veterani come Drummond e Goran Dragic, senza dimenticare due All Star come DeRozan e Vucevic, oltre al già citato LaVine, però i problemi fisici a Ball, che parte in infermeria, rischiano di compromettere ogni ambizione visto che l'ex Lakers si è dimostrato un giocatore barometro per coach Donovan.

Lonzo contro Lamelo Ball nel match tra Bulls e Hornets, NBA 2021-22 Credit Foto Getty Images

New York Knicks

In più: Jalen Brunson

In meno: Noel, Burks e Gibson

Hanno inseguito Murray e Mitchell, e si ritrovano con Jalen Brunson, reduce da un'ottima stagione a Dallas, un leader, ma che non sembra in grado di cambiare i destini della franchigia. Inoltre restano degli equivoci: persi Noel, Bruks e Gibson, pretoriani di coach Thibodeau, sono rimasti elementi come Fournier e Reddish, palesemente sul mercato. Le speranze sono legate ai giovani Barrett, Quickley, Toppin, Grimes e Robinson, e alle “lune” dei soliti Randle e Rose.

Washington Wizards

In più: la conferma di Bradley Beal

In meno: Kentavious Caldwell-Pope

Hanno rotto il salvadanaio per tenere Bradley Beal e farlo diventare il volto della franchigia, ma gli Wizards possono ambire al massimo al Paly-In. Il talento non manca – Porzingis, Hachimura, Kuzma, Avdija, i nuovi Barton, Morris e il rookie Davis – però il roster è zeppo di giocatori molto simili, desiderosi di avere la palla in mano, e ci sono lacune evidenti in ruoli come quello del playmaker e del centro titolare. Il veterano Taj Gibson può ancora dare una mano.

Non per quest'anno (pensando a Wembanyama)

Detroit Pistons

In più: Bojan Bogdanovic, Burks e Noel

In meno: Jerami Grant

I Pistons hanno il potenziale per inserirsi nella corsa al Play-In, senza dubbio. Il nucleo giovane è super interessante, con Cade Cunningham atteso all'esplosione dopo un'annata da rookie iniziata in ritardo: l'esplosivo Jaden Ivey e il lungo Duren, le due prime scelte, promettono scintille. Inoltre, per dare una mano ai solidi Bey, Stewart e Hayes, sono arrivati veterani di provato rendimento come il tiratore Bojan Bogdanovic, lo stoppatore Nerlens Noel e l'esterno Alec Burks.

Charlotte Hornets

In più: nulla

In meno: Miles Bridges

La franchigia di Michael Jordan parte con parecchio pessimismo. Dopo aver corteggiato Atkinson e Mike D'Antoni, in panchina si ritrovano con l'anziano Steve Clifford; la stella Miles Bridges si è auto-eliminato con un'accusa per violenza domestica che gli ha impedito, ad oggi, di firmare il rinnovo; l'asso LaMelo Ball inizierà la stagione in infermeria per un infortunio. Restano i vari Hayward, Rozier, PJ Washington e il lungo rookie Mark Williams, ma è poco per ambire al Play-In.

Paolo Banchero e Franz Wagner con gli Orlando Magic Credit Foto Getty Images

Orlando Magic

In più: Paolo Banchero

In meno: nulla

Il nome di Paolo Banchero basta e avanza come “scusa” per seguire i Magic. Non vinceranno molte partite (e non è il caso guardando al prossimo Draft) ma la matricola di origini italiane, assieme a Franz Wagner, sono due prospetti su cui Orlando può costruire il futuro. Tanti i giocatori da valutare, da Suggs a Anthony passando per Carter, Bamba e Okeke, sperando nel rientro dello sfortunatissimo talento Jonathan Isaac, fuori da quasi 3 anni.

Indiana Pacers

In più: Benedict Mathurin

In meno: Malcolm Brogdon

Hanno ormai smantellato tutto (Turner e Hield prossimi a partire?) e affidato a Rick Carlisle la ricostruzione. Il centro nevralgico sarà il regista Tyrese Haliburton, i lunghi Bitadze, Jackson e Smith, e le guardie Duarte e Nesmith, elementi che vorranno dimostrare di poter far parte del futuro dei Pacers. In attesa di una scelta altissima del prossimo Draft, occhi rivolti al canadese Ben Mathurin, matricola che si è presentato dicendo di non essere secondo nemmeno a LeBron James!

