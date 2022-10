martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con due partite, Golden State di fronte ai gialloviola di LeBron James, Warriors ripartono da favoriti assieme ai Clippers, che ritrovano Kawhi Leonard, e ai Nuggets del bi-MVP Nikola Jokic, mentre ad Est riflettori sui Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, sui Philadelphia 76ers della coppia Harden-Embiid e sui Boston Celtics finalisti, più i Brooklyn Nets, enigmatici Ben Simmons. I motori sono ormai accesi ed è tutto pronto per il via della stagione NBA 2022-23 , la 77esima della storia. Il via è previsto nella notte italiana fracon due partite, 76ers-Celtics e soprattutto Warriors-Lakers , con la consegna degli anelli ai campioni didi fronte ai gialloviola di alla 20esima stagione in carriera e a caccia del record di punti di Kareem Abdul-Jabbar. Un'annata in cui iripartono da favoriti assieme ai, che ritrovano, e aidel bi-MVP, mentre ad Est riflettori suidi, suidella coppiae suifinalisti, più i, enigmatici dopo il ritorno nei ranghi di Durant e Irving , e l'atteso esordio di

Gli italiani

Ad

NBA Top 10: chi sono i giocatori NBA più pagati? LeBron James è in vetta 11 ORE FA

Le sfide "tricolori":

19/10: l'esordio di Banchero in Detroit-Orlando

19/10: l'esordio Fontecchio in Utah-Denver

13/1: Utah-Orlando

9/3: Orlando-Utah

Banchero: "Prima scelta? Non è un sogno, è pazzia!"

Formula, Play-In, calendario e date chiave

Ognuna delle 30 squadre gioca 82 partite di regular season, almeno due l'anno contro tutte le altre 29 (una in casa, una fuori), si incontra quattro volte contro le squadre della stessa Division, e tre o quattro volte contro le altre 10 formazioni della stessa Conference.

Ai playoff vanno direttamente le prime sei squadre di ciascuna conference, le prime quattro hanno il vantaggio del fattore campo al primo turno. Dalla settima alla decima disputano il Torneo Play-In, con questa formula: 7a vs 8a, chi vince è ai playoff come 7a, chi perde è al secondo turno, 9a vs 10a, chi vince è al secondo turno, chi perde ha finito la stagione; la vincente del secondo turno è ai playoff come 8a, la perdente è "in vacanza". I playoff hanno tutte serie al meglio delle sette partite.

Le date chiave:

18 ottobre: via della regular season

17 dicembre: Miami Heat-San Antonio Spurs a Città del Messico

25 dicembre: Christmas Day con Warriors - Grizzlies, Celtics-Bucks, Mavericks-Lakers, Knicks-76ers e Nuggets-Suns

19 gennaio: Chicago Bulls-Detroit Pistons a Parigi

9 febbraio: trade deadline (ultimo giorno per gli scambi)

17-22 febbraio: pausa per l'All Star Game di Salt Lake City (17-19)

9 aprile: fine della regular season

11-14 aprile: torneo Play-In

15 aprile: via ai playoff

16 maggio: NBA Draft Lottery

1 giugno: gara 1 delle NBA Finals

18 giugno: eventuale gara 7 delle NBA Finals

22 giugno: NBA Draft 2023

L'NBA non giocherà inoltre il l'8 novembre per l'Election Day , le elezioni di metà mandato, il 24 novembre per il Ringraziamento, il 24 dicembre e il 3 aprile per la Finale NCAA.

Europa o America, il quiz con Doncic e Zion

Dove vedere l'NBA in TV e in streaming

In Italia i diritti dell'NBA li ha Sky che trasmette almeno una partita ogni notte, più NBA Saturdays, NBA Sundays, highlights e approfondimenti. Bisogna essere abbonati al pacchetto "Sport", mentre l'alternativa streaming di Sky è Now TV col il pass "Sport".

NBA ha anche una sua app ufficiale, l'NBA League Pass, utilizzabile su smartphone, tablet, smart TV, XBox One e Apple TV. In vista di questa stagione sono stati ridotti i prezzi di abbonamento in modo piuttosto sensibile e ci sono diversi pacchetti:

NBA League Pass: streaming live e on-demand di tutte le partite della stagione 2023-23, su un solo dispositivo (19,99 euro al mese, 169,99 l'anno);

NBA League Pass Premium: streaming live e on-demand di tutte le partite della stagione 2023-23 e zero pubblicità, su due dispositivi (23,99 euro al mese, 199,99 l'anno);

NBA Team Pass: streaming live e on-demand di tutte le partite di una sola squadra della stagione 2023-23 (9,99 euro al mese, 89,99 l'anno);

Pass giornaliero: streaming live e on-demand di tutte le partite per 24 ore (4,99 euro).

Albo d'oro (dal 2000)

Anno Squadra campione NBA 2021-22 Golden State Warriors 2020-21 Milwaukee Bucks 2019-20 Los Angeles Lakers 2018-19 Toronto Raptors 2017-18 Golden State Warriors 2016-17 Golden State Warriors 2015-16 Cleveland Cavaliers 2014-15 Golden State Warriors 2013-14 San Antonio Spurs 2012-13 Miami Heat 2011-12 Miami Heat 2010-11 Dallas Mavericks 2009-10 Los Angeles Lakers 2008-09 Los Angeles Lakers 2007-08 Boston Celtics 2006-07 San Antonio Spurs 2005-06 Miami Heat 2004-05 San Antonio Spurs 2003-04 Detroit Pistons 2002-03 San Antonio Spurs 2001-02 Los Angeles Lakers 2000-01 Los Angeles Lakers 1999-2000 Los Angeles Lakers

Zion Williamson: “Quanto amore dall'Europa! In NBA voglio vincere"

NBA Banchero, 17 punti e vittoria coi Magic; 8 per Fontecchio 12/10/2022 ALLE 08:51