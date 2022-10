Stesso tocco di sempre. Con questa chiosa, Danilo Gallinari ha pubblicato sui social i suoi primi passi su un campo da basket dopo biennale da oltre 13 milioni di dollari firmato in estate con i Boston Celtics, ma sarà difficile poterlo vedere in campo prima del termine della stagione. Il primo tiro dopo l'operazione?. Con questa chiosa,ha pubblicato sui social i suoi primi passi su un campo da basket dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio cui si è sottoposto dopo l'infortunio sofferto nella partita di fine agosto contro la Georgia , valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. Gallo è nel primo anno delfirmato in estate con i, ma sarà difficile poterlo vedere in campo prima del termine della stagione.

Nel frattempo, ha parlato di lui anche coach Ettore Messina intervenendo ad Area 52 sul tema di un suo possibile ritorno all'Olimpia Milano alla scadenza dell'accordo firmato con la franchigia campione della Eastern Conference. "Non ne abbiamo mai parlato - ha dichiarato Messina -, ma lui ha avuto questa sfortuna pazzesca mentre stava firmando con i Celtics. Speriamo che riesca a recuperare molto bene e a giocare il suo secondo anno a Boston. Poi, se in salute e voglioso, penso che la proprietà lo ascolterà con molta attenzione. La speranza è che giochi prima in NBA e che poi, nel caso, sia in una grande condizione per dare una grossa mano all'Olimpia".

