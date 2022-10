Gregg Popovich non è solo l'allenatore più vincente della storia NBA ma è anche un uomo sempre attento alle vicende socio-politiche degli Stati Uniti. E appena ha l'occasione per fare qualcosa, lo fa. Come successo ieri, quando ha deciso di portare i suoi San Antonio Spurs ad Uvalde, Texas, la cittadina dove 5 mesi fa si è consumata New Orleans Pelicans. non è solo l'allenatore più vincente della storiama è anche un uomo sempre attento alle vicende socio-politiche degli Stati Uniti. E appena ha l'occasione per fare qualcosa, lo fa. Come successo ieri, quando ha deciso di portare i suoiad, Texas, la cittadina dove 5 mesi fa si è consumata una strage nella scuola elementare in cui morirono 19 persone tra studenti e insegnanti: un allenamento aperto a tutti e poi l'invito esteso a 1.000 persone della comunità ad assistere alla sfida di preseason contro i

Pop ha lodato i suoi ragazzi: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, soprattutto dei più giovani perché non abbiamo dovuto spingerli a partecipare: volevano davvero andarci, e si sono fermati tutti più del dovuto". Tra questi Keldon Johnson, lo scorso anno medaglio d'oro a Tokyo con Team USA: "In Texas siamo un'unica, grande comunità e vogliamo aiutare in ogni modo possibile. So di essere un privilegiato, ma non voglio darlo per scontato: mi sento onorato nel poter far parte di un'organizzazione come gli Spurs e nel poter partecipare a eventi come questi".

Dopo le parole dolci, coach Popovich ha cambiato registro e ha attaccato duramente i politici, soprattutto il governatore texano Greg Abbott e il suo vice Dan Patrick, visto che neppure la legge per portare da 18 a 21 l'età minima per avere accesso legale a un'arma semi-automatica è stata approvata. "Da allora non hanno fatto niente per impedire che un altro massacro possa aver luogo in futuro. Non posso neppure credere che siano soltanto ostaggi della lobby delle armi e della NRA (National Rifle Association), o che si comportino così solo per mantenere il potere, per continuare a incassare i loro begli assegni a fine mese. Perché se così fosse allora vuol dire che non abbiamo neppure più un Paese: la nostra nazione sarà destinata a disintegrarsi", ha detto Popovich, che si è anche definito "disgustato" per il comportamento del già citato Abbott.

