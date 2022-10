NBA si celebra nella Baia. Dopo Oakland, è il Chase Center lo scenario in cui i Golden State Warriors , la 2022, e sollevano al soffitto il gonfalone, il "banner", che rappresenta il settimo campionato vinto dalla franchigia, appunto il quarto nell'era Steve Kerr, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Andre Iguodala, con Bob Myers presidente e "deus ex machina", e i proprietari Joe Lacob e Peter Guber, che hanno rilevato la franchigia nel 2010. Per la quarta volta negli ultimi otto anni, la cerimonia di consegna degli anelli di campionisi celebra nella Baia. Dopo Oakland, è il Chase Center lo scenario in cui i festeggiano il titolo della stagione precedente , la, e sollevano al soffitto il gonfalone, il "", che rappresenta il settimo campionato vinto dalla franchigia, appunto il quarto nell'era, conpresidente e "", e i proprietari, che hanno rilevato la franchigia nel 2010.

Stephen Curry con l'anello di campione NBA 2022 Credit Foto Getty Images

E' una notte molto speciale. Da gara 6 nel 2019 alla Oracle Arena a gara 6 del 2022. E' stato un viaggio molto lungo", ha detto Stephen Curry, Finals 2019 contro Toronto, segnate dagli infortuni a Klay Thompson e Kevin Durant, e poi al successo dello scorso giugno in quel di Boston che ha riportato Golden State sul trono della NBA dopo 4 anni. ", ha detto grande cerimoniere della serata , riferendosi alla sconfitta nellecontro, segnate dagli infortuni a, e poi al successo dello scorso giugno in quel diche ha riportatosul trono della NBA dopo 4 anni.

Stephen Curry esulta di fronte al banner degli Warriors campioni NBA 2022 Credit Foto Getty Images

"Serve resilienza per vincere un titolo, e 'resilienza' è ciò che definisce la squadra degli Warriors", il commento del commisioner NBA Adam Silver, ovviamente presente a San Francisco per celebrare il titolo 2022 di Golden State e anche i trionfi degli anni precedenti, tutti con un rappresentante. Tutti premiati con l'anello - realizzati dalla gioielleria Jason of Beverly Hills, da 16 carati, per ognuno dei 65 pezzi sono serviti 40/50 ore di lavoro - i giocatori della passata stagione presenti, compreso Juan Toscano-Anderson, passato in estate ai Los Angeles Lakers.

Tra gli "highlights" della festa c'è sicuramente Jordan Poole, per l'espressione da "meme" quando viene chiamato per ricevere l'anello, e per lo spavento che si prende quando partono i fuochi d'artificio al momento di sollevare il banner.

La cerimonia di consegna degli anelli ai Warriors

